Кинотрилогии, которые недооценили

Трилогии можно сравнить с мини-сериалами: в них можно погрузиться ненадолго, не отрываясь от будничных дел. Однако если некоторые трилогии стали настоящим открытием для поклонников кино, другие прошли менее ярко. Так, из трёх частей истории про каннибала Ганнибала Лектера самой известной является триллер 1991 года «Молчание ягнят». В 2001 году вышло продолжение «Ганнибал», где в роли маньяка снова выступил Энтони Хопкинс , а вот в роли агента Клариса Старлинг появилась Джулианна Мур, заменившая сыгравшую эту героиню в первой части Джоди Фостер . Ещё через год публике представили «Красного дракона», где персонаж Энтони Хопкинса снова шокировал публику.

Смотрите видео и узнайте о других кинотрилогиях, которые зрители недооценили.