Не всегда успешные режиссеры могут порадовать нас своими новыми работами. Некоторые из них критики совсем не оценили.
«Взломать блогеров» (2016)
Кадр из фильма "Взломать блогеров"
Этот фильм известен своей плохой репутацией — на IMDb его рейтинг не превышает 1. Критики сказали, что сюжет этого фильма и актерская игра — самое худшее, что случалось в российском кинематографе. При этом на ленту возлагали большие надежды из-за звездного состава блогеров и режиссера Максима Свешникова, который участвовал в создании фильма «Елки» и сериала «Отель Элеон».
«Нереальный блокбастер» (2008)
Сатирическую комедию создали сценаристы «Очень страшного кино» — Джейсон Фридберг и Аарон Зельцер. Критики ожидали успешную комедию, но в итоге этот фильм номинировали на «Золотую малину» за самые худшие пародии на Голливудские ленты и обилие шуток «ниже пояса».
«Возвращение мушкетеров» (2008)
Кадр из фильма "Возвращение мушкетеров"
Критики разругали этот фильм за то, что в нем практически не осталось ничего от романа Александра Дюма и назвали «пародией на мушкетеров». Еще в ленте много нецензурной брани, которая не добавляет комедийности. Режиссером этой картины стал Георгий Юнгвальд-Хилькевич, который ранее успешно создавал фильмы про мушкетеров.