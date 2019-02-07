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Фильмы известных режиссеров, провалившиеся в прокате 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Нереальный блокбастер"
Не всегда успешные режиссеры могут порадовать нас своими новыми работами. Некоторые из них критики совсем не оценили.

«Взломать блогеров» (2016)

Кадр из фильма "Взломать блогеров"
Этот фильм известен своей плохой репутацией — на IMDb его рейтинг не превышает 1. Критики сказали, что сюжет этого фильма и актерская игра — самое худшее, что случалось в российском кинематографе. При этом на ленту возлагали большие надежды из-за звездного состава блогеров и режиссера Максима Свешникова, который участвовал в создании фильма «Елки» и сериала «Отель Элеон».

«Нереальный блокбастер» (2008)

Сатирическую комедию создали сценаристы «Очень страшного кино» — Джейсон Фридберг и Аарон Зельцер. Критики ожидали успешную комедию, но в итоге этот фильм номинировали на «Золотую малину» за самые худшие пародии на Голливудские ленты и обилие шуток «ниже пояса».

«Возвращение мушкетеров» (2008)

Кадр из фильма "Возвращение мушкетеров"
Критики разругали этот фильм за то, что в нем практически не осталось ничего от романа Александра Дюма и назвали «пародией на мушкетеров». Еще в ленте много нецензурной брани, которая не добавляет комедийности. Режиссером этой картины стал Георгий Юнгвальд-Хилькевич, который ранее успешно создавал фильмы про мушкетеров.
Комментарии
Фильмы , Георгий Юнгвальд-Хилькевич , Аарон Зельцер , Максим Свешников , Александр Дюма , Джейсон Фридберг
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