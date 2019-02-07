Фильмы известных режиссеров, провалившиеся в прокате

Не всегда успешные режиссеры могут порадовать нас своими новыми работами. Некоторые из них критики совсем не оценили.

«Взломать блогеров» (2016)

Кадр из фильма "Взломать блогеров"

Этот фильм известен своей плохой репутацией — на IMDb его рейтинг не превышает 1. Критики сказали, что сюжет этого фильма и актерская игра — самое худшее, что случалось в российском кинематографе. При этом на ленту возлагали большие надежды из-за звездного состава блогеров и режиссера Максима Свешникова , который участвовал в создании фильма «Елки» и сериала «Отель Элеон».

«Нереальный блокбастер» (2008)

Сатирическую комедию создали сценаристы «Очень страшного кино» — Джейсон Фридберг Аарон Зельцер . Критики ожидали успешную комедию, но в итоге этот фильм номинировали на «Золотую малину» за самые худшие пародии на Голливудские ленты и обилие шуток «ниже пояса».

«Возвращение мушкетеров» (2008)

Кадр из фильма "Возвращение мушкетеров"