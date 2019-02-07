Забытые, но успешные боевики 90-х

Фото: Кадр из фильма "Люди в черном"

В 90-е снимали по-настоящему крутые боевики, и их было много. Однако мы сосредоточились на тех, которые уже успели переснять, в надежде на былой успех. И на не совсем удачных фильмах-продолжениях, которые не достигли популярности оригинальных картин.

На гребне волны, 1991

Кадр из фильма "На гребне волны"

Фильм со сложным сюжетом, в котором главные роли сыграли отличные актеры Киану Ривз Патрик Суэйзи . История рассказывает о специальном агенте ФБР Джонни Юта, которому предстоит внедриться в банду виртуозных грабителей. Он успешно справляется с этим заданием, но, оказавшись в банде, понимает, что проникся к преступникам. Во время очередного ограбления Джонни приходится раскрыться, он преследует главаря банды Боди, но выстрелить в него не может. Боди удается скрыться, теперь он знает, что их новый друг — предатель, и, конечно, задумал жестокую месть.

Картину пересняли в 2015 году, но с работой талантливой и оскароносной Кэтрин Бигелоу лента не сравнится.

Беглец, 1993

Кадр из фильма "Беглец"

История врача Ричарда Кимбла в исполнении талантливого актера Харрисона Форда . Его подставили и обвинили в убийстве любимой жены, но он не сдается. Кимбл решает сбежать от полиции и попытаться доказать свою невиновность, а главное — узнать, кто же виновен в смерти его жены. Мешать его расследованию будет опытный детектив Сэмюэл Джерард в исполнении Томми Ли Джонса , который, кстати, получил за эту роль "Оскар".

В 2015 году в Голливуде упорно ходили слухи о том, что "Беглеца" собираются переснять. Этим собиралась заняться студия Warner Bros., которая, к слову, звала Харрисона Форда в свою новую ленту, но до дела так и не дошло. Зато режиссер Егор Кончаловский в 2005 году снял картину "Побег" с идентичным сюжетом, что и у "Беглеца", но утверждал, что его фильм ничего общего с американской лентой не имеет.

Отчаянный, 1995

Кадр из фильма "Отчаянный"

Очень зрелищная лента известного режиссера Роберта Родригеса. Главного героя, бывшего музыканта, играет мачо Антонио Бандерас . По приказу человека, называющего себя Бучо, ему прострелили руку и убили его любимую. Он больше не играет музыку и строит планы о мести. Вместо гитары в его футляре — одно оружие. В фильме столько впечатляющих сцен: кровавые убийства, веселые шутки от самого Квентина Тарантино , новая любовь и страсть — с красавицей Каролиной, которую играет Сальма Хайек

В 2003 году Родригес выпустил продолжение этой истории "Однажды в Мексике", но до успеха и популярности "Отчаянного" фильм так и не дотянул.

Люди в черном, 1997

Кадр из фильма "Люди в черном"

Очень интересный и веселый научно-фантастический фильм о секретном подразделении, контролирующем пребывание инопланетных пришельцев на Земле. Да, оказывается, на нашей планете куча инопланетян, но людям об этом знать не положено. Два главных героя — неугомонный агент Джей ( Уилл Смит ) и серьезный агент Кей (Томми Ли Джонс) должны расследовать дело о незаконном пришельце, представителе расы "жуков"-захватчиков, который прибыл на Землю, видимо, для того, чтобы ее захватить…