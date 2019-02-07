В 90-е снимали по-настоящему крутые боевики, и их было много. Однако мы сосредоточились на тех, которые уже успели переснять, в надежде на былой успех. И на не совсем удачных фильмах-продолжениях, которые не достигли популярности оригинальных картин.
На гребне волны, 1991
Кадр из фильма "На гребне волны"
Фильм со сложным сюжетом, в котором главные роли сыграли отличные актеры Киану Ривз и Патрик Суэйзи. История рассказывает о специальном агенте ФБР Джонни Юта, которому предстоит внедриться в банду виртуозных грабителей. Он успешно справляется с этим заданием, но, оказавшись в банде, понимает, что проникся к преступникам. Во время очередного ограбления Джонни приходится раскрыться, он преследует главаря банды Боди, но выстрелить в него не может. Боди удается скрыться, теперь он знает, что их новый друг — предатель, и, конечно, задумал жестокую месть.
Картину пересняли в 2015 году, но с работой талантливой и оскароносной Кэтрин Бигелоу лента не сравнится.
Беглец, 1993
Кадр из фильма "Беглец"
История врача Ричарда Кимбла в исполнении талантливого актера Харрисона Форда. Его подставили и обвинили в убийстве любимой жены, но он не сдается. Кимбл решает сбежать от полиции и попытаться доказать свою невиновность, а главное — узнать, кто же виновен в смерти его жены. Мешать его расследованию будет опытный детектив Сэмюэл Джерард в исполнении Томми Ли Джонса, который, кстати, получил за эту роль "Оскар".
В 2015 году в Голливуде упорно ходили слухи о том, что "Беглеца" собираются переснять. Этим собиралась заняться студия Warner Bros., которая, к слову, звала Харрисона Форда в свою новую ленту, но до дела так и не дошло. Зато режиссер Егор Кончаловский в 2005 году снял картину "Побег" с идентичным сюжетом, что и у "Беглеца", но утверждал, что его фильм ничего общего с американской лентой не имеет.
Отчаянный, 1995
Кадр из фильма "Отчаянный"
Очень зрелищная лента известного режиссера Роберта Родригеса. Главного героя, бывшего музыканта, играет мачо Антонио Бандерас. По приказу человека, называющего себя Бучо, ему прострелили руку и убили его любимую. Он больше не играет музыку и строит планы о мести. Вместо гитары в его футляре — одно оружие. В фильме столько впечатляющих сцен: кровавые убийства, веселые шутки от самого Квентина Тарантино, новая любовь и страсть — с красавицей Каролиной, которую играет Сальма Хайек.
В 2003 году Родригес выпустил продолжение этой истории "Однажды в Мексике", но до успеха и популярности "Отчаянного" фильм так и не дотянул.
Люди в черном, 1997
Кадр из фильма "Люди в черном"
Очень интересный и веселый научно-фантастический фильм о секретном подразделении, контролирующем пребывание инопланетных пришельцев на Земле. Да, оказывается, на нашей планете куча инопланетян, но людям об этом знать не положено. Два главных героя — неугомонный агент Джей (Уилл Смит) и серьезный агент Кей (Томми Ли Джонс) должны расследовать дело о незаконном пришельце, представителе расы "жуков"-захватчиков, который прибыл на Землю, видимо, для того, чтобы ее захватить…
Барри Зонненфельд снял целых три фильма о приключениях спецагентов Джея и Кея, и все они получились отличными — с захватывающим сюжетом и хорошей актерской игрой (и это несмотря на то, что в третьем фильме отказался играть Томми Ли Джонс!). Летом 2019 года выйдет еще один фильм "Люди в черном: Интернэшнл". Ленту называют спин-оффом, и полюбившихся актеров мы там не увидим. И самое главное — у картины изменился режиссер: за дело взялся Феликс Гэри Грей. Посмотрим, что у него получится, но критики настроены скептически.