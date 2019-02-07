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Режиссера «Богемской рапсодии» лишили номинаций 

Рамблер 7 часов назад
Фото: globallookpress.com
Британская киноакадемия BAFTA приняла решение вычеркнуть режиссера «Богемской рапсодии» Брайана Сингера из списка номинантов на свою награду.
Представители организации сообщили, что причиной стали выдвинутые обвинения в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним. Сингер больше не упоминается среди авторов фильма, но картина по-прежнему номинирована в категории «Лучший фильм».
Ранее четверо мужчин рассказали, что столкнулись с домогательствами режиссера, когда были несовершеннолетними. Сам Сингер не признает обвинения и называет их клеветой.
Вручение BAFTA состоится 10 февраля.
Фильмы , Брайан Сингер
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