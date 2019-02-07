Режиссера «Богемской рапсодии» лишили номинаций

Британская киноакадемия BAFTA приняла решение вычеркнуть режиссера «Богемской рапсодии» Брайана Сингера из списка номинантов на свою награду.

Представители организации сообщили, что причиной стали выдвинутые обвинения в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним. Сингер больше не упоминается среди авторов фильма, но картина по-прежнему номинирована в категории «Лучший фильм».

Ранее четверо мужчин рассказали, что столкнулись с домогательствами режиссера, когда были несовершеннолетними. Сам Сингер не признает обвинения и называет их клеветой.

Вручение BAFTA состоится 10 февраля.