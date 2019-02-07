Неудачные российские фильмы с продолжением

Некоторые фильмы настолько хороши, что, выходя из зала кинотеатра, невольно думаешь: "А когда же будет вторая часть?". Продолжение фильма — это отличная возможность для режиссеров получить хорошие отзывы и большие кассовые сборы. Однако существуют картины, которые уже всем надоели своими "бесконечными" продолжениями.

"СуперБобровы"

Кадр из фильма "СуперБобровы"

Несмотря на низкие рейтинги первой части, в 2018 году выходит продолжение этой комедии. Правда, смешным этот сиквел сложно назвать. Видимо, сценаристы решили посоперничать с Голливудом и снять что-то похожее на зарубежные фильмы о супергероях, но проект вышел провальным.

"СуперБобровы" — 4.40 IMDb

"СуперБобровы. Народные мстители" — 4.10 IMDb

"Гоголь"

Кадр из фильма "Гоголь. Начало"

По сценарию, с Гоголем происходят фантастические события, и он ведет активную борьбу со злом. Все его приключения были растянуты на три части. Фантазии сценаристов даже хватило еще и на сериал. Но правда ли, что их воображение такое богатое?

На самом деле, все части фильма и сериал можно было сделать одной большой кинолентой, не растягивая ее на несколько частей.

"Гоголь. Начало" — 5.80 IMDb

"Гоголь. Вий" — 5.70 IMDb

"Гоголь. Страшная месть" — 5.90 IMDb

"Газгольдер"

Кадр из фильма "Газгольдер. Клубаре"

Оба фильма скорее похожи на рекламу Басты, Гуфа и Ак-47. После ужасного рейтинга первого фильма, через четыре года появилась на свет вторая кинолента. Примитивный сюжет и плоские шутки заставляют думать лишь о том, когда же наконец кончится этот фильм.

"Газгольдер. Фильм" — 2.90 IMDb

"Газгольдер. Клубаре" — нет рейтинга IMDb

"Женщины против мужчин"

Кадр из фильма "Женщины против мужчин"

Тривиальная комедия, которая через три года получила продолжение. Кассовые сборы фильма "Женщины против мужчин: Крымские каникулы" составили всего 2 миллиона долларов. Нужно отметить, что первый фильм снимал Таир Мамедов , а второй Леонид Марголин . И это единственное, что поменялось. Киноленты вышли настолько идентичными, что их можно перепутать, если не прочесть название перед просмотром.

"Женщины против мужчин" — 2.70 IMDb

"Женщины против мужчин: Крымские каникулы" — 7.30 IMDb