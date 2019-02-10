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Документальные фильмы о мистических событиях 

Рамблер 9 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Паранормальное явление"
Существуют ли паранормальные явления? Съемочная группа этих фильмов пытается разобраться, что происходит на самом деле. Ученые и режиссеры хотят развеять мифы о сверхъестественном, но им это не всегда удается.

"Паранормальное"

Сериал, снятый National Geographic, показывает странные события, которые происходили с разными людьми. Очевидцы утверждают, что столкнулись со сверхъестественным. Эксперты описывают происходящие в сериале с научной точки зрения.

"Охота за оборотнями"

Загадочные события происходят на ранчо Скинуокер. Уфологи уверенны, что это место связанно с НЛО. Помимо всего прочего, местные жители говорят, что в этой местности обитают оборотни. Съемочная группа пытается разобраться, что на самом деле происходит на ранчо.

"Мумии Сицилии"

Ученые разрушают мифы и легенды, которыми окутаны мумии Сицилии. Дело в том, что под церквями этого города находится огромное количество катакомб с древними захоронениями. Считается, что тела мумий сохранились так хорошо из-за черной магии. Ученые с этим не согласны и проводят свое исследование.

"Ночной кошмар"

Известно, что во время сонного паралича люди видят ужасающие и пугающие вещи, а также чувствуют чужое присутствие в комнате. Герои этого фильма утверждают, что с ними случилось что-то необъяснимое. Даже зная о сонном параличе, они говорят, что это было нечто сверхъестественное.
Комментарии
Фильмы , National Geographic
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