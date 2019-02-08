В День всех влюбленных, 14 февраля, ТНТ-Premier подготовила подарок зрителям. На онлайн-платформе состоится премьера российской комедии «На край света».
Режиссером картины выступил Илья Аксенов, главные роли исполнили Борис Дергачев, Никита Ефремов, Никита Павленко, Дарья Руденок, китайская актриса Ян Гэ.
Романтическая история разворачивается в двух городах — в Москве с ее перекопанными улицами и во Владивостоке. По сюжету романтической комедии, нерешительный молодой человек долго не делает предложение своей девушке. Она, потеряв надежду, сбегает от отношений во Владивосток. А главный герой отправляется на край света, чтобы найти свою возлюбленную и все же сделать ей предложение.
Комедию "На край света" сняла кинокомпания Good Story Media, которая также занималась съемками сериалов «Воронины», «Реальные пацаны» и «Физрук». Фильм снят в формате телемуви для канала ТНТ.