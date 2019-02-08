Премьера российской комедии «На край света»

В День всех влюбленных, 14 февраля, ТНТ-Premier подготовила подарок зрителям. На онлайн-платформе состоится премьера российской комедии «На край света».

Романтическая история разворачивается в двух городах — в Москве с ее перекопанными улицами и во Владивостоке. По сюжету романтической комедии, нерешительный молодой человек долго не делает предложение своей девушке. Она, потеряв надежду, сбегает от отношений во Владивосток. А главный герой отправляется на край света, чтобы найти свою возлюбленную и все же сделать ей предложение.

Комедию "На край света" сняла кинокомпания Good Story Media, которая также занималась съемками сериалов «Воронины», «Реальные пацаны» и «Физрук». Фильм снят в формате телемуви для канала ТНТ.