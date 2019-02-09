Фильмы, которые нельзя смотреть парам

Мы знаем много романтических фильмов, которые хорошо подойдут для парного просмотра. Но есть и те фильмы, которые категорически нельзя смотреть вдвоем.

«Война супругов Роуз» (1989)

Кадр из фильма "Война супругов Роуз"

Эта комедия рассказывает о жизни супругов Барбары и Оливера. После семнадцати лет совместной жизни они решают развестись. После того, как дети выросли, Барбара понимает, что ей надоело сидеть дома и хочет стать предпринимателем. Готовясь к самостоятельной жизни, она разделяет дом пополам и объявляет своему бывшему мужу войну. Этот фильм не придаст романтического настроения, а скорее покажет — как не надо делать.

«500 дней лета» (2009)

Главные герои этого фильма — Том и Саммер. Молодые люди знакомятся на работе, а потом начинают встречаться. На 290-й день знакомства они понимают, что их интересы в любви не сходятся. Саммер считает, что любви нет, поэтому не хочет отношений. Том, в свою очередь, задумывается о свадьбе. Из-за этого пара расходится. Вскоре том встречает новую любовь и понимает, что судьбы молодых людей разошлись не зря. Фильм может заставить задуматься, насколько вы со своей второй половинкой сходитесь в представлении об идеальных отношениях.

«Сладкий ноябрь» (2011)

Кадр из фильма "Сладкий ноябрь"

В центре сюжета — молодой бизнесмен Нельсон, который жертвует своей личной жизнью ради карьеры. Однажды он встречает девушку Сару, которая хочет показать ему жизнь и то, как можно радоваться. Мужчина делает предложение своей возлюбленной, но так отказывается, потому что умирает от рака. Сара не хочет, чтобы Нельсон запомнил ее сильной и красивой, а потом уходит навсегда. Самый грустный фильм о том, как любимые люди не могут быть вместе из-за обстоятельств, которые от них не зависят.