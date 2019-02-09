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Приемы, которые используют при съемках фильмов 

Рамблер 9 часов назад
Фото: depositphotos.com
Ради создания хорошего фильма трудятся сотни специалистов. У них есть особое приемы, с помощью которых они добиваются идеальной картинки, отменных звуков и невероятных спецэффектов. Вот лишь несколько трюков, которые используют на съемочной площадке.
1. Если на заднем плане находится массовка, то люди в ней не разговаривают, а просто шевелят губами. Говорить вслух им нельзя, ведь любой шорох будет слышен в микрофонах главных героев.
2. Для имитации звуков операторы используют все, что попадается под руку. Например, для озвучивания триллеров часто используют арбуз и капусту для изображения звуков разламывания костей, ударов, протыкания глаз и пр.
3. Когда в хорроре снимаются дети, для них организуют игры, чтобы не пугать. Чаще всего юные актеры вообще не знают, что снимаются в триллере, ведь все самое страшное добавляется в монтажерской.
4. Когда снимают сцены с едой, актеры пережевывают еду, а потом выплевывают. Из-за большого числа дублей есть по-настоящему затруднительно.
5. Также из-за множества дублей артистам на дают на съемках настоящие сигареты. Их заменяют безникотиновые травяные аналоги.
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