Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел
Комедия
Купить билет
Т-34
Боевик, Приключение, Драма
Купить билет
Стекло
Триллер
Купить билет
Как я стал Русским
Комедия
Купить билет
Клаустрофобы
Триллер
Купить билет
Аквамен
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Унесённые призраками
Мультфильм, Приключение, Аниме
Купить билет
Бабушка лёгкого поведения 2
Комедия, Мелодрама
Купить билет
Спасти Ленинград
Драма, Военный
Купить билет
Снегоуборщик
Боевик, Триллер, Драма
Купить билет
Гринч
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Две королевы
Биография, Исторический, Драма
Купить билет
Семья по-быстрому
Комедия, Мелодрама
Купить билет
Море соблазна
Триллер, Драма
Купить билет
Зелёная книга
Биография, Комедия
Купить билет
Астрал: Новое измерение
Фантастика, Ужасы, Драма
Купить билет
Лего Фильм-2
Мультфильм, Приключение
Купить билет
Волки и Овцы: Ход Свиньёй
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Путь домой
Приключение, Мелодрама, Семейный
Купить билет

«Капитану Марвел» создали сайт в стиле девяностых 

Рамблер 7 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Капитан Марвел"
Меньше, чем через месяц, выходит в прокат фильм "Капитан Марвел". В ходе рекламной кампании создатели киноленты решили создать для главной героини сайт в стилистике самодельных страничек, которая была популярна в девяностые.
Скриншот с сайта
На вебсайте можно посмотреть ролики и почитать о героях фильма, а также сыграть в игру и оставить запись в "гостевой книге".
Фильм рассказывает историю девушки по имени Кэрол Денверс, которая жила обычной жизнью и хотела стать лучшим в мире пилотом. В один из полетов случилось непредвиденное — произошло столкновение с инопланетным кораблем.
С того момента Кэрол жила вдали от родной Земли и стала членом элитного отряда, который стоит на защите Империи.
Фильмы
Читайте также
Видео
Певица Слава раскритиковала «грязные» ток-шоу
ТВ
Фильм Быкова «Завод» выходит в российский прокат
Фильмы
5 сериалов, которые стоит посмотреть в феврале
Сериалы
Ремейки сериалов, которые не всем пришлись по вкусу
Сериалы
Мультики, которые разочаровали киноманов
Фильмы
Что случилось с карьерой Сандры Буллок
Актеры
Как преображают фильмы спецэффекты
Фильмы
Как русские эмигранты создали Голливуд
Фильмы
Что стало с красавицей-сестрой Катрин Денёв
Актеры
Как сейчас выглядит героиня сериала «Рабыня Изаура»
Актеры Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение