«Капитану Марвел» создали сайт в стиле девяностых

Меньше, чем через месяц, выходит в прокат фильм "Капитан Марвел". В ходе рекламной кампании создатели киноленты решили создать для главной героини сайт в стилистике самодельных страничек, которая была популярна в девяностые.

Скриншот с сайта

На вебсайте можно посмотреть ролики и почитать о героях фильма, а также сыграть в игру и оставить запись в "гостевой книге".

Фильм рассказывает историю девушки по имени Кэрол Денверс, которая жила обычной жизнью и хотела стать лучшим в мире пилотом. В один из полетов случилось непредвиденное — произошло столкновение с инопланетным кораблем.

С того момента Кэрол жила вдали от родной Земли и стала членом элитного отряда, который стоит на защите Империи.