Кэмерон объявил название шестого «Терминатора» 

Режиссер анонсировал рабочее название нового фильма из знаменитой серии "Терминатор". Об этом Кэмерон рассказал в интервью порталу Yahoo! Entertainment. Рабочее название картины — "Терминатор: Мрачная судьба", однако пока неизвестно, станет ли оно прокатным.
Хотя содержание шестого фильма культовой франшизы пока держится в секрете, считается, что он станет прямым продолжением ленты "Терминатор 2: Судный день" и проигнорирует события предыдущих трех частей. Роль Т-800 исполнит Арнольд Шварценеггер, а Сару Конор, как и прежде, сыграет Линда Хэмилтон.
Режиссерское кресло занимает постановщик первого "Дэдпуда"» Тим Миллер, а Кэмерон исполняет обязанности продюсера. Он говорит, что Миллер — "очень своенравный и самоуверенный режиссер, у него есть собственные идеи для фильма".
Выход картины запланирован на конец октября 2019 года.