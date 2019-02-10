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Кэмерон объявил название шестого «Терминатора» 

Рамблер 7 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Терминатор 2: Судный день"
Режиссер анонсировал рабочее название нового фильма из знаменитой серии "Терминатор". Об этом Кэмерон рассказал в интервью порталу Yahoo! Entertainment. Рабочее название картины — "Терминатор: Мрачная судьба", однако пока неизвестно, станет ли оно прокатным.
Хотя содержание шестого фильма культовой франшизы пока держится в секрете, считается, что он станет прямым продолжением ленты "Терминатор 2: Судный день" и проигнорирует события предыдущих трех частей. Роль Т-800 исполнит Арнольд Шварценеггер, а Сару Конор, как и прежде, сыграет Линда Хэмилтон.
Режиссерское кресло занимает постановщик первого "Дэдпуда"» Тим Миллер, а Кэмерон исполняет обязанности продюсера. Он говорит, что Миллер — "очень своенравный и самоуверенный режиссер, у него есть собственные идеи для фильма".
Выход картины запланирован на конец октября 2019 года.
Фильмы , Арнольд Шварценеггер , Тим Миллер , Yahoo
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