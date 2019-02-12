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Ученые объяснили любовь к фильмам ужасов 

Рамблер 12 февраля 2019
Фото: Кадр из фильма "Проклятие монахини"
Исследователи из Дании объяснили, почему люди смотрят ужастики и ходят на страшные аттракционы.
В эксперименте приняли участие 280 добровольцев, посетивших "комнату страха". Одну группу людей попросили подавлять свои эмоции, другую, наоборот, усилить их. Эксперимент показал, что все участники опыта в стрессовой обстановке почувствовали большую сплоченность между собой. Однако тем, кто намеренно стимулировал страх, аттракцион понравился гораздо больше.
Ученые пришли к выводу, что поклонники ужастиков таким образом контролируют собственные страхи. После экранной победы над выдуманными кошмарами люди испытывают мощную эмоциональную разрядку. Подобные чувства знакомы и фанатам американских горок и других экстремальных развлечений. После поездки в организме наблюдается всплеск эндорфина и кортизола, гармонов радости и стресса. Такие ощущения в целом полезны для организма и даже помогают бороться с хроническими заболеваниями.
Кроме того, страсть к рискованным приключениям зависит и от высокого уровня дофамина в мозгу.
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