Ученые объяснили любовь к фильмам ужасов

Исследователи из Дании объяснили, почему люди смотрят ужастики и ходят на страшные аттракционы.

В эксперименте приняли участие 280 добровольцев, посетивших "комнату страха". Одну группу людей попросили подавлять свои эмоции, другую, наоборот, усилить их. Эксперимент показал, что все участники опыта в стрессовой обстановке почувствовали большую сплоченность между собой. Однако тем, кто намеренно стимулировал страх, аттракцион понравился гораздо больше.

Ученые пришли к выводу, что поклонники ужастиков таким образом контролируют собственные страхи. После экранной победы над выдуманными кошмарами люди испытывают мощную эмоциональную разрядку. Подобные чувства знакомы и фанатам американских горок и других экстремальных развлечений. После поездки в организме наблюдается всплеск эндорфина и кортизола, гармонов радости и стресса. Такие ощущения в целом полезны для организма и даже помогают бороться с хроническими заболеваниями.

Кроме того, страсть к рискованным приключениям зависит и от высокого уровня дофамина в мозгу.