Главные кинопремьеры этой недели

На этой неделе в прокат выходит много российских фильмов, но и для поклонников творчества зарубежных режиссеров ожидают отличные новинки.

"Алита: Боевой ангел"

Роберт Родригес представляет зрителям экранизацию японской манги про девочку-киборга, останки которой находит на свалке Доктор Идо, занимающийся починкой роботов. Гали (известная также как Алита) легко пользуется всеми приемами киборгов, но другие воспоминания ею полностью утрачены.

"Громкая связь"

Русский ремейк знаменитой итальянской комедии «Идеальные незнакомцы». Невинное развлечение во время ужина оборачивается чередой не слишком приятных разоблачение для трех супружеских пар и холостяка, собравшихся вместе.

Сюжет российские авторы оставили прежним, а вот финал истории изменили.

"Айка"

Драматическая история девушки по имени Айка, которой приходится оставить ребёнка в роддоме и отправиться на заработки из Киргизии в Москву, чтобы спасти свою сестру.

Фильм был благосклонно принят на Международном Каннском фестивале в мае 2018 года, а исполнительница главной роли, Самал Яслямова, получила приз за лучшую женскую роль. В декабре картина вошла в шорт-лист фильмов, которые выдвигались на «Оскар», но в основной список не попала.

"Семь ужинов"

Банальная, в общем-то, история о попытках пары сохранить разрушающийся брак, в «обработке» авторов получила комедийный оттенок.

Главный герой, не слишком удачливый преподаватель психологии, просит жену, решившуюся на развод, принять участие в выдуманном психологическом эксперименте. Суть метода в том, что супруги, брак которых трещит по швам, должны сходить на 7 свиданий друг с другом. Только вот свидания эти не совсем обычные.

"Пилигрим"

На морском побережье находят мужчину, потерявшего память. Из своего прошлого он помнит лишь девушку по имени Мира. Проблема только в том, что сама Мира не знает незнакомца. Между тем, он рассказывает вещи, которые может знать о девушке лишь очень близкий человек.

Мира пытается помочь незнакомцы, одновременно стараясь сохранить свою привычную, вполне благополучную жизнь. Но все не так просто: в какой-то момент девушка узнает, что таинственного незнакомца ищут весьма опасные люди из прошлого.