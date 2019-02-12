Главные кинопремьеры этой недели 

На этой неделе в прокат выходит много российских фильмов, но и для поклонников творчества зарубежных режиссеров ожидают отличные новинки.
"Алита: Боевой ангел"
Режиссер: Роберт Родригес
Роберт Родригес представляет зрителям экранизацию японской манги про девочку-киборга, останки которой находит на свалке Доктор Идо, занимающийся починкой роботов. Гали (известная также как Алита) легко пользуется всеми приемами киборгов, но другие воспоминания ею полностью утрачены.
"Громкая связь"
Режиссер: Алексей Нужный
Русский ремейк знаменитой итальянской комедии «Идеальные незнакомцы». Невинное развлечение во время ужина оборачивается чередой не слишком приятных разоблачение для трех супружеских пар и холостяка, собравшихся вместе.
Сюжет российские авторы оставили прежним, а вот финал истории изменили.
"Айка"
Режиссер: Сергей Дворцевой
Драматическая история девушки по имени Айка, которой приходится оставить ребёнка в роддоме и отправиться на заработки из Киргизии в Москву, чтобы спасти свою сестру.
Фильм был благосклонно принят на Международном Каннском фестивале в мае 2018 года, а исполнительница главной роли, Самал Яслямова, получила приз за лучшую женскую роль. В декабре картина вошла в шорт-лист фильмов, которые выдвигались на «Оскар», но в основной список не попала.
"Семь ужинов"
Режиссер: Кирилл Плетнев
Банальная, в общем-то, история о попытках пары сохранить разрушающийся брак, в «обработке» авторов получила комедийный оттенок.
Главный герой, не слишком удачливый преподаватель психологии, просит жену, решившуюся на развод, принять участие в выдуманном психологическом эксперименте. Суть метода в том, что супруги, брак которых трещит по швам, должны сходить на 7 свиданий друг с другом. Только вот свидания эти не совсем обычные.
"Пилигрим"
Режиссер: Александр Баршак
На морском побережье находят мужчину, потерявшего память. Из своего прошлого он помнит лишь девушку по имени Мира. Проблема только в том, что сама Мира не знает незнакомца. Между тем, он рассказывает вещи, которые может знать о девушке лишь очень близкий человек.
Мира пытается помочь незнакомцы, одновременно стараясь сохранить свою привычную, вполне благополучную жизнь. Но все не так просто: в какой-то момент девушка узнает, что таинственного незнакомца ищут весьма опасные люди из прошлого.