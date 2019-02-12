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Названы претенденты на премию «Оскар» 

Рамблер 12 февраля 2019
Фото: depositphotos.com
Кинокритик Давид Шнейдеров рассказал, что думает о кинопремии "Оскар", которая состоится 25 февраля этого года.
Эксперт предположил, что фильм Альфонсо Куарона "Рома" может стать победителем и получить золотую статуэтку.
"В этом году, я думаю, "Оскар" будет очень трудным для академиков, потому что очень явно подняты социальные и общественные проблемы, равно как в фильме "Рома" Альфонсо Куарона проблема мексиканской семьи", — заявил он в интервью НСН.
Кинолента "Рома" победила на BAFTA в номинации "Лучший фильм". Также у нее уже имеется два "Золотых глобуса" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" и "Лучший режиссер".
По мнению кинокритика, вторым кандидатом на получение "Оскара" может стать фильм Питера Фаррелли "Зеленая книга", по сюжету которого джазовый пианист Дон Ширли и Тони Валлелонги путешествуют по югу США.
Напомним, что церемония вручения кинопремии "Оскар" впервые за 30 лет пройдет без ведущего. Она состоится 25 февраля, в ночь с воскресенья на понедельник.
Комментарии
Фильмы , Питер Фаррелли , Альфонсо Куарон
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