Названы претенденты на премию «Оскар»

Кинокритик Давид Шнейдеров рассказал, что думает о кинопремии "Оскар", которая состоится 25 февраля этого года.

Эксперт предположил, что фильм Альфонсо Куарона "Рома" может стать победителем и получить золотую статуэтку.

"В этом году, я думаю, "Оскар" будет очень трудным для академиков, потому что очень явно подняты социальные и общественные проблемы, равно как в фильме "Рома" Альфонсо Куарона проблема мексиканской семьи", — заявил он в интервью НСН.

Кинолента "Рома" победила на BAFTA в номинации "Лучший фильм". Также у нее уже имеется два "Золотых глобуса" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" и "Лучший режиссер".

По мнению кинокритика, вторым кандидатом на получение "Оскара" может стать фильм Питера Фаррелли "Зеленая книга", по сюжету которого джазовый пианист Дон Ширли и Тони Валлелонги путешествуют по югу США.

Напомним, что церемония вручения кинопремии "Оскар" впервые за 30 лет пройдет без ведущего. Она состоится 25 февраля, в ночь с воскресенья на понедельник.