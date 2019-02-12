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Начались съемки фильма о Зое Космодемьянской 

Рамблер 12 февраля 2019
Фото: foma.ru
В Белоруссии начались съемки художественного фильма о Зое Космодемьянской. Картина будет показывать жизнь девушки, которая первой удостоилась звания Героя Советского Союза в годы Великой Отечественной войны.
Инициатором съемки стало Российское военно-историческое общество. Картиной займется "Киностудия имени Максима Горького" при поддержке Министерства культуры РФ. Режиссером и сценаристом фильма стал Леонид Пляскин.
Андрей Назаров и Леонид Пляскин адаптировали историю Зои для современного зрителя. В основу сценария легли документы и свидетельства выживших участников событий.
В фильме сыграют Ирина Пегова, Анна Уколова, Вольфганг Черны, Дмитрий Быковский, Дарья Юргенс, Жан-Марк Бирхольц, Никита Кологривый и другие. Главная роль досталась молодой актрисе Театра имени Маяковского Анастасии Мишиной.
Сейчас съемки проводятся в Республике Беларусь. Там они будут продолжаться до 13 февраля. Часть съемок будет проходить в деревне Забродье Вилейского района.
"Наша задача — максимально точно передать обстановку сельского поселения сороковых годов. С большим трудом удалось отыскать такое место, где еще сохранены довоенные деревенские постройки", — рассказала руководитель департамента информационной политики РВИО Надежда Усманова.
Зоя Анатольевна Космодемьянская родилась 13 сентября 1923 года в селе Осино-Гай. К сожалению, подвиг Зои был признан посмертно.
Комментарии
Фильмы , Дмитрий Быковский , Андрей Назаров , Леонид Пляскин , Анастасия Мишина , Анна Уколова , Дарья Юргенс , Ирина Пегова , Минкультуры , Российское военно-историческое общество
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