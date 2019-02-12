Начались съемки фильма о Зое Космодемьянской

В Белоруссии начались съемки художественного фильма о Зое Космодемьянской. Картина будет показывать жизнь девушки, которая первой удостоилась звания Героя Советского Союза в годы Великой Отечественной войны.

Андрей Назаров и Леонид Пляскин адаптировали историю Зои для современного зрителя. В основу сценария легли документы и свидетельства выживших участников событий.

Сейчас съемки проводятся в Республике Беларусь. Там они будут продолжаться до 13 февраля. Часть съемок будет проходить в деревне Забродье Вилейского района.

"Наша задача — максимально точно передать обстановку сельского поселения сороковых годов. С большим трудом удалось отыскать такое место, где еще сохранены довоенные деревенские постройки", — рассказала руководитель департамента информационной политики РВИО Надежда Усманова.

Зоя Анатольевна Космодемьянская родилась 13 сентября 1923 года в селе Осино-Гай. К сожалению, подвиг Зои был признан посмертно.