В Минкультуры решили оставить зарубежное кино

Министерство культуры РФ отказалось от идеи ограничить показ зарубежного кино в российских кинотеатрах до 35%. Об этом сообщила директор департамента кинематографии Минкультуры России Ольга Любимова.

"На данный момент — да. Она периодически появляется, она появляется также со стороны профессионального сообщества, но, тем не менее, на данный момент с повестки она снята", — заявила Любимова, отвечая на вопрос об актуальности ограничения зарубежного кино информационному агентству ТАСС.

Напомним, что в прошлом году Минкультуры хотело ограничить показ зарубежного кино в российских кинотеатрах до 35%. За выполнением всех правил должен был проследить Роспотребнадзор . За единичное нарушение был предусмотрен штраф от 100 до 200 тысяч рублей.

До этого в 2017 году Министерство культуры РФ предлагало такой законопроект для поддержания отечественного кинематографа.