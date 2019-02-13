В Минкультуры решили оставить зарубежное кино 

Министерство культуры РФ отказалось от идеи ограничить показ зарубежного кино в российских кинотеатрах до 35%. Об этом сообщила директор департамента кинематографии Минкультуры России Ольга Любимова.
"На данный момент — да. Она периодически появляется, она появляется также со стороны профессионального сообщества, но, тем не менее, на данный момент с повестки она снята", — заявила Любимова, отвечая на вопрос об актуальности ограничения зарубежного кино информационному агентству ТАСС.
На круглом столе, который был посвящен развитию отечественной кинематографии присутствовал исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов, директор департамента кинематографии Министерства культуры Ольга Любимова, продюсеры Федор Бондарчук и Сергей Сельянов, режиссеры Владимир Хотиненко и Алексей Учитель.
Напомним, что в прошлом году Минкультуры хотело ограничить показ зарубежного кино в российских кинотеатрах до 35%. За выполнением всех правил должен был проследить Роспотребнадзор. За единичное нарушение был предусмотрен штраф от 100 до 200 тысяч рублей.
До этого в 2017 году Министерство культуры РФ предлагало такой законопроект для поддержания отечественного кинематографа.