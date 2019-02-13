Фильмы, которые критики разнесли, а зрители хвалили

Приключенческий фильм «Сокровище нации» (2004) критики не оценили. Лента, главную роль в которой сыграл Николас Кейдж , рассказывает о поисках сокровищ. Авантюрист-историк, его помощник-компьютерщик и присоединившаяся к ним директорша музея рыщут по городам Америки в поисках сокровищ нации, одновременно скрываясь от нечестных на руку конкурентов. В картине есть и погони, и сложные загадки, и путешествие в подземелье. Интригующий сюжет органично дополнен игрой Дианы Крюгер , Шона Бина и Харви Кейтеля и обычным зрителям это пришлось по вкусу, так что в отличие от критиков публика фильм оценила.

Видео рассказывает о других картинах, которые разочаровали критиков, но понравились зрителям.