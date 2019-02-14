Смерти в кино, которые невозможны в реальности

В кино часто показывают сцены эпичных смертей. Но иногда режиссеры немного приукрашивают реальность, чтобы сделать фильм более эффектным.

Взрыв бензоколонки от сигареты

Часто можно увидеть ситуации, когда целая заправка взрывается от одного окурка. На самом деле это невозможно — такой эксперимент проводили в популярном шоу «Разрушители мифов». Температуры горящей сигареты недостаточно, чтобы загорелся бензин — обязательно нужен открытый огонь

Массовые нападения акул

Такое случается в реальной жизни, но не так часто. В некоторых фильмах акулы становятся настоящими кровожадными убийцами. На самом деле нападения акул с летальным исходом происходят всего лишь несколько раз за год.

Зыбучий песок

В фильме про Индиану Джонса несколько раз показывается, как зыбучий песок насмерть засасывает людей. На самом деле, он не может поглотить полностью. Это выявили исследователи из Амстердамского университета, которые провели эксперименты с зыбучими песками.

Смертельные удары

В популярных боевиках, например в «Убить Билла», показывается, что существует комбинация из пяти ударов, способных убить человека. На самом деле, такого не может быть. Если бы злоумышленник хотел бы поразить насмерть своего противника, ему понадобилось бы выждать определенное время, когда сердце находится в таком состоянии, чтобы человека убил удар в грудь.

Удушье за несколько секунд

Часто в фильмах можно увидеть, как один герой душит другого и убивает его за несколько секунд. На самом деле, человек может прожить без воздуха гораздо дольше, а все каналы для поступления кислорода в мозг можно перекрыть за 5 минут.