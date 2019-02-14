5 фильмов о странной любви без ванили

Ванильные фильмы о любви давайте оставим подросткам. Предлагаем вам подборку картин о чувствах странных, подчас безумных, которые, определенно, стоят внимания.

"Горькая луна", 1992

Кадр из фильма "Горькая луна"

Эротический триллер Романа Полански по мотивам одноименного произведения Паскаля Брюкнера , главную роль в котором исполнила жена режиссера Эммануэль Сенье. В путешествии знакомятся две супружеские пары: Найджел и Фиона и Оскар и Мими. Оскар — инвалид, прикованный к креслу, а его жена Мими — красавица, привыкшая к мужскому вниманию.

История их супружеской жизни не совсем обычна. Когда девушке было 20 лет, она познакомилась с Оскаром в автобусе, молодые люди стали любовниками, не стесняющимися экспериментировать в сексе. Но мужчина вскоре охладел к партнерше и бросил ее. Мими не сдалась: через пару лет она вновь объявилась в жизни Оскара, сделала его инвалидом и стала его женой и опекуном.

Когда картина вышла в прокат, ее раскритиковали из-за обилия сцен садомазахизма. Ыильму удалось собрать кассу в 2 миллиона долларов при бюджете в 7 миллионов.

"Покажи мне любовь", 1998

Кадр из фильма "Покажи мне любовь"

Мелодрама шведского режиссера Лукаса Мудиссона в нескольких странах была включена в официальные списки картин, которые рекомендованы для просмотра школьниками. В центре сюжета история двух девушек-школьниц, испытывающих «неправильные» чувства. Картина затрагивает вопросы однополых отношений, толерантности и сексуального выбора подростков.

"Мечтатели", 2003

Кадр из фильма "Мечтатели"

Эротическая драма Бернардо Бертолуччи по мотивам трех произведений Гилберта Адэра . В центре сюжета трое студентов, проводящих дни и ночи напролет за просмотром кинофильмов. За окнами 1968 год, студенческие волнения и баррикады на улицах. А в небольшой парижской квартире вершится своя «революция» сложных психологических и сексуальных отношений.

"Порочные игры", 2013

Кадр из фильма "Порочные игры"

Психологический триллер южнокорейского режиссера Пака Чхана Ука о весьма странной любви между родственниками. Отец девушки по имени Индия погибает в автокатастрофе и остается с матерью, которая после смерти ведет себя крайне неадекватно. В дом, оставшийся без хозяина, приезжает родственник, загадочный дядя Чарли. Поначалу он кажется Индии весьма обаятельным человеком, но потом она начинает замечать, что у мужчины есть свои пристрастия и увлечения. Девушке они кажутся извращенными, но вскоре они начинают ей нравиться.

"Тридцать семь и два по утрам", 1986

Кадр из фильма "Тридцать семь и два по утрам"

Экранизация произведения Филиппа Джиана французским режиссером Жаном-Жаком Бенексом. В 1987 году драма была номинирована на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

История любви разнорабочего Зорга, который в свободное время пишет небольшие рассказы и непредсказуемой девушки по имени Бетти, увидевший в нем начинающего писателя. Но счастье не может быть вечным и судьба уготовила им жестокую расплату за дни любви. Бетти уговаривает Зорга попробовать опубликовать одну из написанных им книг и после того, как в редакции мужчине отказывают, впадает в ярость. Жизнь пары меняется, а Бетти постепенно впадает в безумие.