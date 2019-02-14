Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Т-34
Боевик, Приключение, Драма
Купить билет
Стекло
Триллер
Купить билет
Как я стал Русским
Комедия
Купить билет
Пилигрим
Триллер
Купить билет
Аквамен
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Алита: Боевой ангел
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Громкая связь
Комедия
Купить билет
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Семь ужинов
Комедия, Мелодрама
Купить билет
Унесённые призраками
Мультфильм, Приключение, Аниме
Купить билет
Клаустрофобы
Триллер
Купить билет
Тетрадь дружбы Нацумэ
Мультфильм, Семейный
Купить билет
Бабушка лёгкого поведения 2
Комедия, Мелодрама
Купить билет
Спасти Ленинград
Драма, Военный
Купить билет
Дом, который построил Джек
Триллер, Ужасы, Драма
Купить билет
Лего Фильм-2
Мультфильм, Приключение
Купить билет
Семья по-быстрому
Комедия, Мелодрама
Купить билет
Гринч
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Море соблазна
Триллер, Драма
Купить билет
Зелёная книга
Биография, Комедия
Купить билет

Фильмы с самыми романтическими поцелуями 

Рамблер 6 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Завтрак у Тиффани"
Есть несколько фильмов, которые запали в душу зрителю не только интересным сюжетом, но и романтическими отношениями двух героев. Мы решили вспомнить 3 фильма, которые наверняка остались в памяти практически каждого зрителя. Многие помнят картины исключительно по сценам с поцелуями.

Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет в фильме "Титаник"

Фильм «Титаник» режиссера Джеймса Кэмэрона вышел в 1996 году, а зрители до сих пор переживают за судьбу двух влюбленных на тонущем корабле. Самая популярная сцена из фильма, где влюбленные стоят на мысе корабля и обнимаются, стала визитной карточкой «Титаника».
Кадр из фильма "Титаник"

Джордж Пеппард и Одри Хепберн в фильме "Завтрак у Тиффани"

Картина вышла на экраны в 1961 году и покорила весь мир. Все девушки мечтали быть похожей на героиню «Завтрака у Тиффани» и, пересматривая, переживали за влюбленных из фильма. Многие до сих пор, как в первый раз, радуются за героев фильма и плачут после их первого поцелуя.
Фильм рассказывает о девушке Холли, которая наслаждается жизнью, устраивает громкие вечеринки и ищет богатого жениха. Но ее жизнь меняется после того, как в ее дом въезжает новый симпатичный сосед.
Кадр из фильма "Завтрак у Тиффани"

Тоби Магуайр и Кирстен Данст в фильме "Человек-паук"

Поцелуй главных героев в первом фильме "Человек-паук" стал одним из самых узнаваемых кадров в кино. Как рассказывала актриса Кирстен Данст, из фильма было вырезано много сцен с поцелуями. Свой выбор режиссер картины Сэм Рэйми сделал в пользу необычного поцелуя, когда главный герой ленты висел вниз головой — этот романтический момент запомнился зрителям.
Кадр из фильма "Человек-паук"
Комментарии
Фильмы , Сэм Рэйми , Джордж Пеппард , Одри Хепберн , Тоби Магуайр , Кейт Уинслет , Леонардо ДиКаприо
Читайте также
Видео
Почему при Горбачеве запретили «Иронию судьбы»
Фильмы
Красавицы, которых сыграли мужчины
Актеры
04:57
Ляпы, которые оставили в известных фильмах
Фильмы
Непростая судьба Николая Ерёменко-младшего
Актеры Фильмы
Самым стильным актером стал 23-летний красавчик
Актеры
Что стало с самыми яркими парами российского кино
Актеры
Телепередачи-долгожители отечественного ТВ
ТВ
Звезд Первого канала предлагают лишить званий
ТВ
Певица Слава раскритиковала «грязные» ток-шоу
ТВ
Богомолов снял бывшую жену и Собчак в триллере
Сериалы Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение