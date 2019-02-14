Фильмы с самыми романтическими поцелуями

Есть несколько фильмов, которые запали в душу зрителю не только интересным сюжетом, но и романтическими отношениями двух героев. Мы решили вспомнить 3 фильма, которые наверняка остались в памяти практически каждого зрителя. Многие помнят картины исключительно по сценам с поцелуями.

Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет в фильме "Титаник"

Фильм «Титаник» режиссера Джеймса Кэмэрона вышел в 1996 году, а зрители до сих пор переживают за судьбу двух влюбленных на тонущем корабле. Самая популярная сцена из фильма, где влюбленные стоят на мысе корабля и обнимаются, стала визитной карточкой «Титаника».

Кадр из фильма "Титаник"

Джордж Пеппард и Одри Хепберн в фильме "Завтрак у Тиффани"

Картина вышла на экраны в 1961 году и покорила весь мир. Все девушки мечтали быть похожей на героиню «Завтрака у Тиффани» и, пересматривая, переживали за влюбленных из фильма. Многие до сих пор, как в первый раз, радуются за героев фильма и плачут после их первого поцелуя.

Фильм рассказывает о девушке Холли, которая наслаждается жизнью, устраивает громкие вечеринки и ищет богатого жениха. Но ее жизнь меняется после того, как в ее дом въезжает новый симпатичный сосед.

Кадр из фильма "Завтрак у Тиффани"

Тоби Магуайр и Кирстен Данст в фильме "Человек-паук"

Поцелуй главных героев в первом фильме "Человек-паук" стал одним из самых узнаваемых кадров в кино. Как рассказывала актриса Кирстен Данст, из фильма было вырезано много сцен с поцелуями. Свой выбор режиссер картины Сэм Рэйми сделал в пользу необычного поцелуя, когда главный герой ленты висел вниз головой — этот романтический момент запомнился зрителям.