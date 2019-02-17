Как будущее предсказывали в кино

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Какие изобретения будущего смогли «предсказать» создатели фильмов 

Рамблер 1 час назад
Широко известен факт, что в мультфильме «Симпсоны» предсказали президентство Дональда Трампа. Но, как выясняется, сбывшиеся прогнозы были и в некоторых фильмах. То, что показывали в голливудском кино 20—30 лет назад в качестве совершенно фантастических идей, сегодня становится реальностью. И вот что предсказывали нам некоторые кинокартины.
1. «Бегущий по лезвию бритвы» (1982). В фильме вполне реалистично изображен современный мегаполис, заполненный людьми. Кроме того, в ленте показаны цифровые билборды на небоскребах, которые в начале восьмидесятых казались фантастикой, а сегодня уже никого не удивляют.
2. «Кабельщик» (1996). В одной из сцен главный герой говорит: «Скоро в каждой квартире сольются воедино телевизор, телефон и компьютер. Ты сможешь запросто сходить в Лувр, на первенство мира по женской борьбе, сможешь делать покупки. Ты сможешь делать все, не вставая с кресла!». Вам ничего это не напоминает?
3. «Особое мнение» (2002). В ленте изображен 2050 год, в котором можно управлять движениями рук изображением на экране, перемещаться на машине-беспилотнике и видеть персонализированные рекламные объявления, основанные на ваших поисковых запросах. Кажется, прогноз сбылся раньше.
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Фильмы , Видео , Дональд Трамп
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