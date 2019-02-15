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Киноакадемия опровергла информацию о сокращении «Оскара» 

Рамблер 7 часов назад
Фото: depositphotos.com
13 февраля появился слух о том, что награждения некоторых номинаций на "Оскаре" не покажут в эфире из-за рекламы. Председатели Академии кинематографических искусств официально опровергли эту информацию.
В официальном письме сказано, что в результате ошибочных постов в социальных сетях появилась цепочка ложной информации. На самом деле награждения четырех номинаций пройдет в прямом эфире, но из трансляции вырежут выходы победителей на сцену. Зрители смогут услышать речи всех лауреатов.
Сообщается, что нововведение было принято еще в августе 2018 года. Его поддержали представители всех отделений. Во время следующих церемоний организаторы будут случайным образом выбирать категории, где вырежут выходы на сцену.
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