Самые ожидаемые премьеры 2020 года

Голливудские студи уже планируют премьеры 2020 года. И, похоже, в следующем году выйдет много отличных фильмов, которые могут стать хитами.

Комедийный боевик «Плохие парни» вышел в 1995 году. Главные роли в нём сыграли Мартин Лоуренс Уилл Смит . История пришлась зрителям по вкусу, поэтому в 2003 году вышло продолжение. Ну а в 2020 году снимут ещё одну часть «Плохие парни 3». Поклонники полицейской франшизы уже успели соскучиться по неугомонным детективам, которые любят влипать в неприятности, и с нетерпением ждут премьеру, где снова блеснут Лоуренс и Смит.

Смотрите видео и узнайте о других ожидаемых премьерах 2020 года.