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Самые ожидаемые премьеры 2020 года 

Рамблер 2 часа назад
Голливудские студи уже планируют премьеры 2020 года. И, похоже, в следующем году выйдет много отличных фильмов, которые могут стать хитами.
Комедийный боевик «Плохие парни» вышел в 1995 году. Главные роли в нём сыграли Мартин Лоуренс и Уилл Смит. История пришлась зрителям по вкусу, поэтому в 2003 году вышло продолжение. Ну а в 2020 году снимут ещё одну часть «Плохие парни 3». Поклонники полицейской франшизы уже успели соскучиться по неугомонным детективам, которые любят влипать в неприятности, и с нетерпением ждут премьеру, где снова блеснут Лоуренс и Смит.
Смотрите видео и узнайте о других ожидаемых премьерах 2020 года.
Фильмы , Видео , Мартин Лоуренс , Уилл Смит
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