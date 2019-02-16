5 ожидаемых фантастических фильмов 2019 года 

Пять фильмов, премьеры которых с нетерпением ждут поклонники фантастики в первой половине этого года.
Капитан Марвел
Кадр из фильма "Капитан Марвел"
Аккурат к 8 марта в прокат выйдет супергеройский блокбастер, в котором мир спасать предстоит женщине. В результате случайного смешения ДНК Кэрол Денвер с ДНК инопланетного воина девушка-пилот оказывается наделена сверхъестественными способностями. Разумеется, использовать их девушка будет во благо человечества.
Премьера 7 марта
Мстители: Финал
Кадр из фильма "Мстители: Финал"
Авторы этого фильма постарались сделать все от них зависящее, чтобы премьера финальной части «Мстителей» стала настоящим событием в мире кино. Сюжет картины был окутан тайной с самых первых дней сообщения о начале съёмок. Узнать, что же все-таки приготовили для поклонников авторы картины, наверно, уже дело принципа для миллионов зрителей.
Премьера 25 апреля
Хеллбой
Кадр из фильма "Хеллбой"
Перезапуск истории о демоне из ада, застрявшим между человеческим миром и миром сверхъестественного. На этот раз Хеллбою предстоит сразиться с колдуньей, желающей ему отомстить.
Премьера 11 апреля
Битва за Землю
Кадр из фильма "Битва за Землю"
Еще одна история о пришельцах, захвативший Землю. Инопланетные гости стали на Земле настоящими хозяевами и господствует над людьми уже в течение десяти лет. Некоторые люди помогают оккупантам, но есть и те, которые готовы сделать все, чтобы вернуть планету расе людей.
Премьера 2 мая
Люди в черном: Интернэшнл
Кадр из фильма "Люди в черном: Интернэшнл"
Грядущий летний сезон поклонники фантастики в этом году ждут не только из-за тёплой погоды. В июне состоится премьера новых «Людей в черном». Перезапуск знаменитой франшизы обещает порадовать фанатов агентов секретной службы.
Премьера 13 июня