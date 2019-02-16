5 ожидаемых фантастических фильмов 2019 года

Фото: Кадр из фильма "Люди в черном: Интернэшнл"

Пять фильмов, премьеры которых с нетерпением ждут поклонники фантастики в первой половине этого года.

Капитан Марвел

Кадр из фильма "Капитан Марвел"

Аккурат к 8 марта в прокат выйдет супергеройский блокбастер, в котором мир спасать предстоит женщине. В результате случайного смешения ДНК Кэрол Денвер с ДНК инопланетного воина девушка-пилот оказывается наделена сверхъестественными способностями. Разумеется, использовать их девушка будет во благо человечества.

Премьера 7 марта

Мстители: Финал

Кадр из фильма "Мстители: Финал"

Авторы этого фильма постарались сделать все от них зависящее, чтобы премьера финальной части «Мстителей» стала настоящим событием в мире кино. Сюжет картины был окутан тайной с самых первых дней сообщения о начале съёмок. Узнать, что же все-таки приготовили для поклонников авторы картины, наверно, уже дело принципа для миллионов зрителей.

Премьера 25 апреля

Хеллбой

Кадр из фильма "Хеллбой"

Перезапуск истории о демоне из ада, застрявшим между человеческим миром и миром сверхъестественного. На этот раз Хеллбою предстоит сразиться с колдуньей, желающей ему отомстить.

Премьера 11 апреля

Битва за Землю

Кадр из фильма "Битва за Землю"

Еще одна история о пришельцах, захвативший Землю. Инопланетные гости стали на Земле настоящими хозяевами и господствует над людьми уже в течение десяти лет. Некоторые люди помогают оккупантам, но есть и те, которые готовы сделать все, чтобы вернуть планету расе людей.

Премьера 2 мая

Люди в черном: Интернэшнл

Кадр из фильма "Люди в черном: Интернэшнл"

Грядущий летний сезон поклонники фантастики в этом году ждут не только из-за тёплой погоды. В июне состоится премьера новых «Людей в черном». Перезапуск знаменитой франшизы обещает порадовать фанатов агентов секретной службы.

Премьера 13 июня