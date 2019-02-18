Узнайте, какой вы посетитель кинотеатра

Большинство из нас не ждут выхода фильма в интернете, а идут смотреть его в кинотеатре.

Кто не любит сесть в большое кресло, купить попкорн и газировку, а потом смотреть хороший фильм? Но не забывайте, что в кинотеатре вы будете не один. Иногда другие посетители мешают нам расслабиться.

Пройдите тест и узнайте, как вы смотрите кино. Может, вы никогда не замечали, как на вас реагируют другие посетители. Существует несколько типов, зрителей, которые сильно раздражают других. А может вы тот самый примерный человек, который молчит весь сеанс, не достает телефон и приходит за 5 минут до начала сеанса?