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Что смотреть в кино с 21 февраля 

Рамблер 2 часа назад
Пять новых фильмов этой недели, которые стоит увидеть в кинотеатре.

Омен: Перерождение

Еще один вариант прочтения истории о мальчике, которого называют сыном дьявола.
У супругов Тернеров на свет появляется сын. Когда мальчик подрастает, оказывается, что он наделён удивительными интеллектуальными способностями. Джо и Сара воспитывают сына-вундеркинда, но вскоре начинают понимать, что с ребёнком что-то не так. Восьмилетний Майлз начинает странно себя вести и эти перемены, явно происходящие не из-за возраста, пугают родителей. Сара считает, что гениальные способности, которыми обладает их сын, он получил в результате прошлых реинкарнаций.
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Тобол

Историческая картина режиссера Игоря Зайцева. В центре сюжета офицер армии Петра Первого, отправляющийся по приказу царя в Тобольск. В Сибири молодой военный оказывается втянуть в заговор местных князей и встречает свою любовь.
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Как приручить дракона 3

Заключительная часть трилогии о мальчике-викинге по имени Иккинг, которому удалось изменить жизнь своего народа, подружив людей с драконами.
Но гармоничное существование поставлено под угрозу: на горизонте появляются охотники на драконов и Иккингу, принявшему пост вождя племени, предстоит дать им отпор.
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Лабиринты прошлого

Психологический триллер Асгара Фархади с Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом в главных ролях, рассказывает о том, что порой самый обычный визит к родственникам способен положить начало цепи событий, которые в одночасье изменят всю размеренную жизнь.
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Исчезновение

Фильм основан на реальной истории, случившейся в 1900 году на островах Фланнан. Три смотритель маяка после шторма обнаруживают на берегу большой деревянный сундук с золотом. Мужчины решают оставить находку себе. За это им придётся заплатить очень высокую цену.
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Комментарии
Фильмы , Видео , Пенелопа Крус , Асгар Фархади , Игорь Зайцев , Хавьер Бардем
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