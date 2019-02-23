Почему у Волан-де-Морта нет носа

Злодей из фильма «Гарри Поттер» известен не только своими поступками, но и необычной внешностью. У него очень бледная кожа, худое лицо и нет носа — это делает его вид еще более устрашающим.

Существует много фанатских теорий, но ответ на вопрос есть в книгах о мальчике-волшебнике. Как известно из текста, злой волшебник в юности рос очень красивым юношей, но по мере увлечения темной магией и из-за убийств, он раскалывал свою душу на части, создавая крестражи.

Его внешний вид изменился и стал «змеиным». После перерождения Роулинг описывала его как мужчину белее черепа, с широкими красными глазами и носом, как у змеи, но с прорезями для ноздрей.

Почему именно змея? Эти животные во вселенной Роулинг олицетворяют зло и темную магию, а сам Волан-де-Морт — наследник Слизерина по линии матери, который еще и понимает язык змей. Даже последний созданный им крестраж, последняя часть его души была отдана гигантскому животному.