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Почему у Волан-де-Морта нет носа 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Гарри Поттер и Кубок огня"
Злодей из фильма «Гарри Поттер» известен не только своими поступками, но и необычной внешностью. У него очень бледная кожа, худое лицо и нет носа — это делает его вид еще более устрашающим.
Существует много фанатских теорий, но ответ на вопрос есть в книгах о мальчике-волшебнике. Как известно из текста, злой волшебник в юности рос очень красивым юношей, но по мере увлечения темной магией и из-за убийств, он раскалывал свою душу на части, создавая крестражи.
Его внешний вид изменился и стал «змеиным». После перерождения Роулинг описывала его как мужчину белее черепа, с широкими красными глазами и носом, как у змеи, но с прорезями для ноздрей.
Почему именно змея? Эти животные во вселенной Роулинг олицетворяют зло и темную магию, а сам Волан-де-Морт — наследник Слизерина по линии матери, который еще и понимает язык змей. Даже последний созданный им крестраж, последняя часть его души была отдана гигантскому животному.
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