Супергеройские фильмы, которые выйдут в 2019

В новом тысячелетии в моду вошли фильмы про супергероев. Эти ленты неизменно пользуются успехом, публика охотно следит за приключениями героев со сверхспособностями и ждёт продолжений. 2019 год подарит фанатам таких историй множество любопытных новинок. Один из фильмов, который уже грозит стать хитом, — «Капитан Марвел». Действие картины перенесёт зрителей в девяностые годы прошлого века, в картине будет масса отсылок на популярные киноленты тех лет, но не это главное в картине. «Капитан Марвел» — это первый супергеройский фильм, в котором главный герой — девушка. Уже 7 марта можно будет оценить историю и узнать, как мир спасают супергероини.

О других супергеройских фильмах, которые выйдут в 2019, расскажет видео.