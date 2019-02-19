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Художники перерисовали героев из российских мультфильмов 

Рамблер 5 часов назад
Они изменили их внешность и даже представили, как могут выглядеть некоторые животные.
1/6  "Можно мне его в мужья?"
Фото:
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2/6  Так художники представляют себе Юлия – коня Алеши Поповича
Фото:
3/6  А это – меланхоличный ослик Моисей из того же мультика
Фото:
4/6  А так Моисей выглядит в интерпретации другой художницы
Фото:
5/6  Если вы еще не догадались, это Тихон – наставник Алеши Поповича
Фото:
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6/6  Помните главного злодея в фильме про Добрыню Никитича? Так вот, это Колыван
Фото:
Художники Твиттера решили перерисовать героев знаменитых российских мультфильмов о богатырях. Они изменили их внешность и даже представили, как могут выглядеть некоторые животные в виде людей.
Все началось с того, что один из художников придумал образ Колывану — главному антагонисту мультфильмов. Всем он запомнился жадным купцом, который хотел отобрать у князя полцарства и предлагал всем пряники.
Пользователи Твиттера бурно отреагировали на новый образ персонажа. Некоторые отметили, что не могли и подумать о том, как может измениться этот герой. Арт с Колываном вдохновил других художников на новые арты, но уже с другими действующими лицами. Они перерисовали князя Владимира, Тихона и животных — коня Юлия и ослика Моисея.
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