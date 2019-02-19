Художники перерисовали героев из российских мультфильмов

Помните главного злодея в фильме про Добрыню Никитича? Так вот, это Колыван

6/6 Помните главного злодея в фильме про Добрыню Никитича? Так вот, это Колыван

Если вы еще не догадались, это Тихон – наставник Алеши Поповича

5/6 Если вы еще не догадались, это Тихон – наставник Алеши Поповича

А так Моисей выглядит в интерпретации другой художницы

4/6 А так Моисей выглядит в интерпретации другой художницы

А это – меланхоличный ослик Моисей из того же мультика

3/6 А это – меланхоличный ослик Моисей из того же мультика

"Можно мне его в мужья?"

1/6 "Можно мне его в мужья?"

Они изменили их внешность и даже представили, как могут выглядеть некоторые животные.

Художники Твиттера решили перерисовать героев знаменитых российских мультфильмов о богатырях. Они изменили их внешность и даже представили, как могут выглядеть некоторые животные в виде людей.

Все началось с того, что один из художников придумал образ Колывану — главному антагонисту мультфильмов. Всем он запомнился жадным купцом, который хотел отобрать у князя полцарства и предлагал всем пряники.

Пользователи Твиттера бурно отреагировали на новый образ персонажа. Некоторые отметили, что не могли и подумать о том, как может измениться этот герой. Арт с Колываном вдохновил других художников на новые арты, но уже с другими действующими лицами. Они перерисовали князя Владимира, Тихона и животных — коня Юлия и ослика Моисея.