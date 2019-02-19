Фильмы с запутанными финалами, которые не всем понятны

С детства нам рассказывали, что добро всегда побеждает зло. И мы давно привыкли к счастливым концовкам, которые непременно должны быть в фильмах. Но некоторые режиссеры ломают устаревшие стереотипы, так лихо закручивая сюжеты своих картин, что зрители остаются в напряжении на протяжении всего просмотра. А когда, казалось бы, должна наступить развязка, авторы вдруг оборачивают все так, что вопросов остается больше, чем ответов. И эти ответы приходится искать самому.

Начало

Было бы крайне обидно, если бы у фильма с таким невероятным сюжетом оказался бы банальный финал. Но Кристофер Нолан не разочаровал зрителей. Концовка картины о приключениях целой команды людей на разных уровнях снов, произвела буквально эффект разорвавшейся бомбы. Тысячи поклонников картины спорили, удалось ли главному герою вернуться в реальность, или же он навсегда остался в недрах сна.

Кадр из фильма "Начало"

В последних кадрах Кобб запускает волчок, который помогает ему понять, где реальность, а где сон: тотем падает на бок только наяву. Но завершения кадра зритель не видит: картинка обрывается, и остается только гадать, упал волчок или продолжил крутиться.

Кристофер Нолан предоставил поклонникам самим решать, проснулся ли Кобб или стал пленником сна, отметив лишь то, что, по сути это неважно. Режиссер объяснил такой финал фильма тем, что герою уже все равно, где он находится, во сне или в реальном мире, главное, что ему удалось воссоединиться с детьми.

Американский психопат

Психологический триллер о внешне благополучном бизнесмене Патрике Бэйтмане, у которого есть одно маленькое, но необычное «хобби»: по ночам он убивает людей. Вполне ожидаемо было бы предположить, что в финале молодого человека выведут на чистую воду, но концовка фильма переворачивает все с ног на голову: вполне возможно, что ни одна из жертв Патрика не мертва.

Кадр из фильма "Американский психопат"

Адвокат молодого человека, которому главный герой описывает все детали одного из убийств, вдруг заявляет, что буквально на днях разговаривал с первой предполагаемой «жертвой» Патрика. Выходит, все люди, над которыми Бэйтман совершил расправу, на самом деле живы, а их убийства — выдумка самого героя, который создал альтернативную реальность в своем воображении, устав жить по правилам реального мира.

Правда, автор романа, по которому и был поставлен фильм, Брет Истон Эллис, заявлял, что на самом деле никакой альтернативной реальности не существовало, а Патрик на самом деле убивал людей. Сцена с адвокатом, по признанию автора, сатирическая. Эллис в ней говорит именно о том, что многие люди настолько зациклены на себе и своем собственном благополучии, что готовы даже закрыть глаза на ужасные преступления, если они не касаются лично их. Вот такая философия и такой финал.

Сияние

Фильм Стэнли Кубрика , снятый по роману Стивена Кинга — настоящий клубок вопросов и загадок. Согласно сюжету, писатель Джек Торренс, устроившийся на зиму смотрителем пустующего отеля, постепенно сходит с ума и начинает преследовать своего сына и жену, пытаясь их убить. При этом мальчик тоже ведет себя странно: ребенок утверждает, что видит призраков.

Кадр из фильма "Сияние"

Финал фильма мог бы быть прозаичным: Джек замерзает в саду, разбитом в форме лабиринта. Но в последнем кадре зрителям показывают старое фото, датированное 1921 годом, на котором запечатлен Джек в компании служащих этой же самой гостиницы.

Финал разделил поклонников фильма на два лагеря: одни решили, что главный герой был сумасшедшим с самого начала, другие же утверждали, что призраки существовали на самом деле и в конце концов добились своего, забрав Джека к себе.