Самые большие декорации, построенные для съёмок 

Сегодня компьютерная графика достигла таких высот, что при создании фильмов киношники частенько отказываются от грандиозных декораций и предпочитают создавать города будущего или инопланетные миры руками аниматоров. Однако иногда декорации всё же строят. Так, снимая картину «Банды Нью-Йорка» (2002), режиссёр Мартин Скорсезе настоял, чтобы площадь Парадиз-Сквер была отстроена полностью с учётом самых мелких деталей. Перед началом съёмок Скорсезе провёл два года в архиве, изучая изображения Нью-Йорка, чтобы узнать мельчайшие детали и воспроизвести их в кадре.
Видео рассказывает о других впечатляющих декорациях, которые построили ради съёмок.