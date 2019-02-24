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Шпионские гаджеты из кино, которые существуют на самом деле 

Рамблер 43 минуты назад
Фото: Кадр из фильма "007: Координаты "Скайфолл"
Наверняка вы хотя бы раз хотели себя почувствовать героем шпионского фильма. Некоторые гаджеты существуют в реальности и их даже можно купить.

Стреляющая ручка

Во многих шпионских фильмах оружие маскируют под бытовые предметы. Стреляющие фонарики, ручки — все это использовалась в фильмах про Джеймса Бонда. Одна американская компания производила такое оружие до 2004 года, пока его не запретили в большинстве стран.

Пуленепробиваемая одежда

Киану Ривз в фильме «Джон Уик — 2» вышел из под пуль без единой царапины благодаря пуленепробиваемому костюму. Такие же делают в одном из ателье в Торонто. Подкладка костюма состоит из углеродных нанотрубок, что делает его легче пуленепробиваемого жилета.

Голографическое изображение

В Голливудских фильмах давно используют идею компьютерной проекции, которая выглядит очень реалистично. Ученые разработали специальный компьютер, который может показывать объемные объекты. Пока они выглядят не так реалистично, но его продолжают совершенствовать.

Телефон-электрошокер

В фильме «Завтра не умрет никогда» 1997 года, Джеймс Бонд использует мобильный телефон как средство самообороны. Американская компания создала такой же чехол для смартфона. Его создал бывший офицер полиции, которого ограбили и чуть не убили в собственном доме.
Комментарии
Фильмы , Джеймс Бонд , Киану Ривз
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