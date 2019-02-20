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Главные триллеры прошлых десятилетий 

Рамблер 34 минуты назад
Фильмы ужасов — жанр востребованный, ежегодно кинематографисты выпускают десятки, а то и сотни триллеров. Однако только некоторые из них становятся хитами, и лишь единицы можно назвать символами определённых десятилетий.
Триллер «Молчание ягнят» (1991) — на сегодняшний день первый и единственный хоррор, заполучивший пять «Оскаров», в том числе в номинациях за лучший фильм и лучшую мужскую роль. Благодаря Энтони Хопкинсу, сыгравшему преступника-каннибала, один вид которого вызывает оторопь, лента стала не просто шедевром, а образцом, к которому стремятся создатели психологических триллеров сегодня. Несомненно, «Молчание ягнят» — один из главных кинематографических символов девяностых годов.
Смотрите видео и узнайте, какие ужастики считают лучшими фильмами других десятилетий.
Фильмы , Актеры , Видео , Энтони Хопкинс
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