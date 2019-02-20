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Самые ожидаемые фильмы 2019 года 

Рамблер 48 минут назад
Фото: Кадр из фильма "Аладдин"
Рассказываем, что стоит смотреть в кино в наступившем году и объясняем, почему.

«Однажды в Голливуде»

Рейтинг ожидания этого фильма — 99%. Такая статистика сложилась не только из звездного режиссера Квентина Тарантино. В своем предстоящем фильме он собрал звездный Голливудский состав — главные роли сыграли Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт и марго Робби. Про сюжет картины известно мало. Действия разворачиваются в 1969 году, на фоне убийств, связанных с создателем секты «Семья» Чарльзом Мэнсоном. Главный герой — телевизионный актер, который пытается построить карьеру, но ему мешает его дублер. Премьера в России назначена на 8 августа.

«Джокер»

Фильм станет ответвлением вселенной DC и расскажет о становлении Джокера как короля преступного мира. Зрители узнают, как культовый персонаж связан с семьей Уэйнов (Бэтменом). Из-за успеха предыдущих картин рейтинг ожидания этого фильма — 97%. Главной интригой был актер, который сыграет главную роль. Среди кандидатов были Леонардо Ди Каприо, Джейк Джилленхол, Брэдли Купер и другие. Продюсеры остановились на известном актере озвучки Хоакине Фениксе. На российские экраны фильм выйдет 3 октября.

«Аладдин»

Недавно в Сети появился трейлер ремейка одноименного мультфильма. Все внимание приковано к Уиллу Смиту, который исполнит роль Джинна. Актер с синей кожей даже стал интернет-мемом. Рейтинг ожидания этого фильма — 94%. Сюжет будет сосредоточен вокруг Алладина, который хочет завоевать внимание принцессы Жасмин, и находит волшебную лампу. Премьера состоится совсем скоро — 23 мая.
Комментарии
Фильмы , Брэдли Купер , КВЕНТИН ТАРАНТИНО , БРЭД ПИТТ , Уилл Смит , Хоакин Феникс , ЛЕОНАРДО ДИКАПРИО
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