Самые ожидаемые фильмы 2019 года

Рассказываем, что стоит смотреть в кино в наступившем году и объясняем, почему.

«Однажды в Голливуде»

Рейтинг ожидания этого фильма — 99%. Такая статистика сложилась не только из звездного режиссера Квентина Тарантино . В своем предстоящем фильме он собрал звездный Голливудский состав — главные роли сыграли Леонардо Ди Каприо Брэд Питт и марго Робби. Про сюжет картины известно мало. Действия разворачиваются в 1969 году, на фоне убийств, связанных с создателем секты «Семья» Чарльзом Мэнсоном. Главный герой — телевизионный актер, который пытается построить карьеру, но ему мешает его дублер. Премьера в России назначена на 8 августа.

«Джокер»

Фильм станет ответвлением вселенной DC и расскажет о становлении Джокера как короля преступного мира. Зрители узнают, как культовый персонаж связан с семьей Уэйнов (Бэтменом). Из-за успеха предыдущих картин рейтинг ожидания этого фильма — 97%. Главной интригой был актер, который сыграет главную роль. Среди кандидатов были Леонардо Ди Каприо, Джейк Джилленхол, Брэдли Купер и другие. Продюсеры остановились на известном актере озвучки Хоакине Фениксе . На российские экраны фильм выйдет 3 октября.

«Аладдин»