«Бандитский Петербург»: как снимали сериал о суровых 90-х

В начале 2000-х годов частью массовой культуры стали сериалы. Режиссеры начали снимать не только мелодрамы для домохозяек, но и детективные истории, и истории о приключениях, и даже осмелились впервые натурально показать «закулисную» жизнь преступного мира. Одним из таких сериалов стал «Бандитский Петербург».

Детективный сериал, снятый по произведениям Андрея Константинова , вышел на экраны в 2000 году и сразу же завоевал невероятную популярность зрителей.

Снискавший внезапную славу фильм снимали в условиях довольно жесткой экономии: даже использовали видеокамеру вместо привычных кинокамер. Пленка для нее стоила гораздо дешевле, правда, и изображении было менее четким. Но, вероятно, фильм от этого только выиграл.

Спор между автором книг, по мотивам которых снимали сериал, и режиссером вышел и из-за исполнительницы главной роли во второй части фильма. Бортко был убежден, что Катю должна играть только Ольга Дроздова . Константинов же совсем не видел ее в этой роли. Ведь он писал героиню с реальной женщины. В итоге сценарист и режиссер заключили договор: Обнорским становится Александр Домогаров, а Катей станет все же Ольга Дроздова.

Поклонники сериала наверняка помнят голос за кадром, который на протяжении всего фильма «озвучивает» внутренние монологи главного героя. Большинство зрителей считали, что этот голос принадлежит Александру Домогарову. Но это не так. Закадровый текст читает Владимир Кухарешин.

Не обошлось в «Бандитском Петербурге» и без традиционных кинематографических ляпов. В фильме, где речь идет о конце 80-х — начале 90-х годов, можно заметить «приметы» того времени, в которое он снимался. В кадр периодически попадают машины с новыми номерами, на домах видны яркие рекламные щиты и «бегущие строки» рекламы…

Саундтреком к сериалу стала песня Игоря Корнейлюка «Город, которого нет». Причем написано это музыкальное произведение было не специально для фильма. Автор утверждает, что во время ее сочинения не думал о каком-то определенном городе. Да и вообще Корнейлюк считал песню незаконченной и не очень ее любил.

Но после выхода «Бандитского Петербурга» на экраны «Город, которого нет» моментально стал хитом, а его автора наперебой стали приглашать участвовать в различных концертах.