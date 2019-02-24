Секрет успеха фильма «Москва слезам не верит»

Почему фильм «Москва слезам не верит» до сих пор любят зрители

Фильм Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» собрал множество популярных советских актеров.

Многие появились лишь в эпизодах, но их персонажи запомнились не меньше, чем главные герои. Владимир Басов сыграл начальника главка Антона, который пытается очаровать девушек, но постоянно сидит в туалете. Но зато именно ему досталась фраза, ставшая легендарной: «В сорок лет жизнь только начинается».

Лия Ахеджакова выступила в роли заведующей клубом знакомств, с сочувствием отнесшейся к одиночеству главной героини. А Зоя Федорова стала колоритной вахтершей в общежитии, которая пытается освоить слово «хэллоу».

Кстати, изначально роль Федоровой вообще не предполагала слов, но Меньшов дал Зое Федоровой больше времени на экране. Сама актриса пообещала, что роль в картине станет последней в ее жизни.

И сдержала слово: больше в кино зрители ее не увидели.