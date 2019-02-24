Секрет успеха фильма «Москва слезам не верит»

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Почему фильм «Москва слезам не верит» до сих пор любят зрители 

Рамблер 5 часов назад
Фильм Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» собрал множество популярных советских актеров.
Многие появились лишь в эпизодах, но их персонажи запомнились не меньше, чем главные герои. Владимир Басов сыграл начальника главка Антона, который пытается очаровать девушек, но постоянно сидит в туалете. Но зато именно ему досталась фраза, ставшая легендарной: «В сорок лет жизнь только начинается».
Лия Ахеджакова выступила в роли заведующей клубом знакомств, с сочувствием отнесшейся к одиночеству главной героини. А Зоя Федорова стала колоритной вахтершей в общежитии, которая пытается освоить слово «хэллоу».
Кстати, изначально роль Федоровой вообще не предполагала слов, но Меньшов дал Зое Федоровой больше времени на экране. Сама актриса пообещала, что роль в картине станет последней в ее жизни.
И сдержала слово: больше в кино зрители ее не увидели.
Фильмы , Видео , Лия Ахеджакова , Владимир Басов , Зоя Федорова , Владимир Меньшов
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