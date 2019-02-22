Лучшие моменты из фильмов 2018 года 

Часто сцены из фильмов становятся по-настоящему культовыми: поднявшееся от ветра платье героини Мэрилин Монро в картине «Зуд седьмого года» (1955), допрос писательницы Кэтрин Трэмелл, сыгранной Шэрон Стоун, в триллере «Основной инстинкт» (1992), эпизод с Джеком и Роуз (Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет) в драме «Титаник» (1997). В прошлом году вышло много новых любопытных картин, которые понравились зрителям, и, возможно, некоторые моменты, мелькнувшие в них, тоже со временем станут культовыми. Видео рассказывает об эпизодах из картин 2018 года, которые могут войти в истории кино.