Скандалы, которые Marvel мечтает забыть

Супергеройские фильмы о вселенной Marvel обожают зрители. К сегодняшнему дню вышло уже два десятка картин, действие которой происходит в этой вселенной. В лентах действуют одни и те же персонажи, которые часто пересекаются в различных историях. Однако компания «Марвел» пережила и несколько неприятных моментов, и кинематографистам хочется, чтобы публика побыстрее о них забыла.

На 2020 год запланирован выход картины «Стражи Галактики 3». Её режиссёром должен был быть Джеймс Ганн , поставивший первые две серии. Однако студия «Дисней», на которой снимались фильмы, обратила внимание на публикации Ганна почти десятилетней давности. В 2009-2010 годах он публиковал в Твиттере посты провокационного характера о педофилии и СПИДе. Студия сочла такие сообщения неприемлемыми и уволила режиссёра. Этот скандал вызвал разноречивую реакцию поклонников, поэтому Marvel мечтает, чтобы он ушёл в историю.

Смотрите видео и узнайте о других неприятных историях, связанных с «Марвел».