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Скандалы, которые Marvel мечтает забыть 

Рамблер 7 часов назад
Супергеройские фильмы о вселенной Marvel обожают зрители. К сегодняшнему дню вышло уже два десятка картин, действие которой происходит в этой вселенной. В лентах действуют одни и те же персонажи, которые часто пересекаются в различных историях. Однако компания «Марвел» пережила и несколько неприятных моментов, и кинематографистам хочется, чтобы публика побыстрее о них забыла.
На 2020 год запланирован выход картины «Стражи Галактики 3». Её режиссёром должен был быть Джеймс Ганн, поставивший первые две серии. Однако студия «Дисней», на которой снимались фильмы, обратила внимание на публикации Ганна почти десятилетней давности. В 2009-2010 годах он публиковал в Твиттере посты провокационного характера о педофилии и СПИДе. Студия сочла такие сообщения неприемлемыми и уволила режиссёра. Этот скандал вызвал разноречивую реакцию поклонников, поэтому Marvel мечтает, чтобы он ушёл в историю.
Смотрите видео и узнайте о других неприятных историях, связанных с «Марвел».
Комментарии
Фильмы , Видео , Джеймс Ганн
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