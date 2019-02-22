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«Король лев» расстроил собаку чуть ли не до слез 

Рамблер 5 часов назад
Мультфильм киностудии «Дисней» «Король лев» вышел на экраны в 1994 году и стал настоящим кинохитом. Анимационная история получила две премии «Оскар», три «Золотых глобуса», выиграла музыкальную награду «Грэмми». Прошло уже почти четверть века после премьеры, но мультик по-прежнему любим зрителями. Кстати, трогает он не только людей, но и животных. Британец Джош Майерс заснял, как реагирует на эпизод смерти Муфасы его собака Луна. Собака очень эмоционально восприняла гибель льва, скулила и, кажется, готова была разрыдаться, смотря на экран. Джош отметил, что Луна, казалось, понимала всё происходящее и по-настоящему переживала. Комментаторы отметили, что собака действительно умна и не исключено, что она и в самом деле воспринимала мультфильм как реальность.
Фильмы , Видео , Джош Майерс
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