Секретные приемы со съемок кино

О том, как снимаются некоторые вещи в кино, простой зритель даже не догадывается.

Как снимают детей в фильмах ужасов

Когда видишь ребенка в фильме ужасов, невольно задаешься вопросом, было ли ему так же страшно на съемках, как и зрителю в зале. На самом деле участие в съемках воспринимается маленькими детьми совсем по-другому. Так, на площадке им нужно лишь поиграть с куклой, посмотреть на дядю или пройтись по коридору. А все самое страшное — спецэффекты и музыку — добавляют уже потом. Многие маленькие актеры узнают, что они, оказывается, сыграли в фильме ужасов, уже после съемок. Так, актер, игравший мальчика в «Сиянии» Кубрика, понял, что был главным героем именно в ужастике, только в 16 лет, когда посмотрел фильм.

Разговаривающие актеры на фоне

Чаще всего актеры, которые увлеченно о чем-то болтают на заднем плане, на самом деле не разговаривают. Они могут, например, произносить про себя набор цифр, так как это похоже на быструю речь, или просто шевелить губами. Дело в том, что даже негромкие звуки могут быть слышны в микрофонах героев, и лишняя речь помешает работе всей команды.

Как снимать героя в зеркале

Часто сцены, где герой смотрит на себя в зеркало, снимают под углом, и герой смотрит не на свое отражение, а на отражение камеры. Но в кадре при этом создается иллюзия, что герой смотрит на себя. Но можно использовать и другой прием — в «Терминаторе» в такой сцене сыграли дублеры. Так, сам Шварцнеггер был отраженим, лицо которого было видно, а «реального» актера со спины сыграл дублер.

Кадр из фильма "Терминатор 2: Судный день"

Разнообразные звуки в кадре

Многие зрители думают, что в кино существует некая база уже записанных звуков, которые можно вставлять в фильмы. Так и есть. Но профессионалам часто приходится создавать звуки самим. Тогда в ход идут абсолютно разные приспособления, так же, как и бытовые предметы. Так, например, пугающий звук назгулов в фильме «Властелин колец» создали с помощью трения пластиковой тарелки о стакан. А звуки разламывания костей для фильмов ужасов делают, раздавливая и разбивая овощи.

Масштабные декорации

Когда мы видим удивительный город будущего или огромный средневековый замок на экране, мы воспринимаем это как гениальную компьютерную графику. Однако в кино часто делают реальные макеты массивных сооружений — большие миниатюры или «бигиатюры». Замок Хогвартс, например, был именно «бигиатюрой».

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Еда в кадре

Иногда, если персонаж по сценарию налегает на какое-то блюдо, а сцена снимается далеко не за один дубль, то рядом с актером ставят специальное ведро для еды. Так, актер не глотает пищу, что позволяет без труда снимать сцену снова и снова.

Сигареты

Курить настоящие сигареты в кадре тоже не получается. Поэтому в кино обычно используют специальные травяные сигареты. Однако в отдельных случаях актеры могут максимально вжиться в образ и курить реальные сигареты.