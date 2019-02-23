О жизни известной канадской певицы снимут фильм

По данным американского издания The Hollywood Reporter, готовятся съемки очередного фильма о жизни Селин Дион.

Это будет байопик с характерным названием Cèline Before Celine, который расскажет о личной жизни певицы до того, как она стала мировой знаменитостью. Картина покажет, как прошло детство Селин в Квебеке вместе с 14 братьями и сестрами. Семья певицы согласилась предоставить семейные архивы для съемок. Режиссером ленты выступит Марк-Андре Лавуа, а одним из сценаристов — племянник Селин Джимми Дион. Съемки фильма запланированы на 2020 год.

Кстати, в начале 2019 года стало известно, что в производстве еще один фильм о певице, который называется "Сила любви". Он расскажет о жизни и творчестве Селин Дион с 1960-х годов и до сегодняшних дней. Особое внимание в картине будет уделено отношениям Селин и ее мужа и продюсера Рене Анжелила, который умер от рака горла в 2016 году.