Назван худший фильм года по версии «Золотой малины» 

На шуточной кинопремии "Золотая малина" фильм "Холмс & Ватсон" просто сорвал джек-пот! Уомедия, безусловно, стала главным триумфатором церемонии этого года.
Лента взяла номинации "худший фильм года", но на этом все не закончилось. Киноленте также присудили победу в категориях "худший режиссер", "худший актер второго плана", а также "худший ремейк, сиквел или подделка".
Тем не менее, другие кинокартины тоже не обделили. "Пятьдесят оттенков свободы" победил в номинации "худший сценарий. А приз за худший прокат присудили ленте "Клуб миллиардеров" с Кевином Спейси.
Худшим актером назвали Дональда Трампа за несколько его работ в кино, где он играл сам себя. Кроме того, ему же было решено присудить победу в номинации "худший экранный дуэт" (Дональд и его нескончаемая мелочность. так назвали тот самый дуэт организаторы церемонии). А худшей актрисой по версии "Золотой малины" стала Мелисса МакКарти.