Назван худший фильм года по версии «Золотой малины»

На шуточной кинопремии "Золотая малина" фильм "Холмс & Ватсон" просто сорвал джек-пот! Уомедия, безусловно, стала главным триумфатором церемонии этого года.

Лента взяла номинации "худший фильм года", но на этом все не закончилось. Киноленте также присудили победу в категориях "худший режиссер", "худший актер второго плана", а также "худший ремейк, сиквел или подделка".

Тем не менее, другие кинокартины тоже не обделили. "Пятьдесят оттенков свободы" победил в номинации "худший сценарий. А приз за худший прокат присудили ленте "Клуб миллиардеров" с Кевином Спейси