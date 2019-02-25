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Названы лауреаты премии «Оскар» 

Рамблер 9 часов назад
Фото: depositphotos.com
В ночь с 24 на 25 февраля в Лос-Анджелесе состоялось вручение премии "Оскар". Американская академия кинематографических искусств и наук объявила лучшие фильмы этого года.
Триумфатором церемонии стала биографическая драма "Зеленая книга" режиссера Питера Фарелли. Она признана лучшим фильмом года. Картина взяла еще две статуэтки в номинациях "Лучший оригинальный сценарий" и "Лучшая мужская роль второго плана", которую сыграл Махершала Али.
По три награды получил мексиканский фильм "Рома" Альфонсо Куарона. Он стал лауреатом за "Лучшую операторскую работу", "Лучшего режиссера" и победил как "Лучший фильм на иностранном языке".
Среди фаворитов оказался биографический фильм о группе Queen "Богемская рапсодия". Рами Малек, сыгравший Фредди Меркьюри, признан лучшим актером. Фильм наградили за "Лучший монтаж", "Лучшее сведение звука", и "Лучший монтаж звука".
Статуэтку за "Лучшую женскую роль" получила Оливия Колман, которая сыграла королеву Анну в фильме "Фаворитка".
Лучшим анимационным фильмом стал "Человек-пук: Через вселенные".
"Черная пантера", которая также была одним из фаворитов зрителей, взяла награду за "Лучшего композитора", "Лучшую работу художника-постановщика" и "Лучший дизайн костюмов".
Лучшей песней стала Shallow Брэдли Купера и Леди Гаги. Она стала саундтреком к фильму-ремейку "Звезда родилась".
Комментарии
Фильмы , Альфонсо Куарон , Брэдли Купер , Рами Малек , Оливия Колман , Стефани Джерманотта
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