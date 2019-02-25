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Фильмы, которые зрители так и не поняли 

Рамблер 5 часов назад
Криминальная драма «Американский психопат» (2000) для значительной части аудитории так и осталась загадкой. Главной герой Патрик Бэйтман, которого сыграл Кристиан Бейл, выглядит как бизнесмен-плейбой, однако за привлекательной внешностью скрывается настоящее чудовище, которое обрушивает свою нереализованность на женщин и животных. Под руку Патрику попадается даже его соратник. Однако в финале картины выясняется, что коллега Бэйтмана, жестоко убитый психопатом, жив. Зрители так и не поняли, произошло убийство на самом деле или же оно случилось лишь в больной фантазии Патрика.
Смотрите видео и узнайте о других фильмах, которые публика так до конца и не поняла.
Фильмы , Актеры , Видео , Кристиан Бэйл
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