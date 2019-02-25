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3 удачных советских детектива 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из фильма “Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона”
Детективные фильмы и сериалы пользуются неизменным успехом у зрителей. В СССР тоже любили лихо закрученные сюжеты с неожиданными развязками. И некоторые советские детективы заняли почетное место в мировом кинематографе.

“Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона”

Кадр из фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
Образ легендарного детектива, созданный на экране Василием Ливановым, признан лучшим даже самими британцами. В фильме царит настоящая британская атмосфера, а о безупречной игре актеров написаны, кажется, уже сотни восторженных рецензий. Именно поэтому даже после выхода нашумевших фильмов и сериалов вроде «Шерлока» советский “Шерлок Холмс” остается одной из любимых и знаменитых экранизаций знаменитого романа Артура Конан Дойла.

“Десять негритят”

Кадр из фильма "Десять негритят"
Еще одна экранизация, которую по праву можно назвать гениальной. Произведение королевы детектива Агаты Кристи получило в СССР весьма интересную интерпретацию в СССР. Картину считают одной из лучших попыток перенести на экран действие знаменитого романа. Станиславу Говорухину удалось создать по-настоящему интересный и качественный продукт. Даже зная наперед практически все детали сюжета, зрители в какой-то момент забывают об очевидной развязке и с интересом наблюдают за происходящим. Весьма способствует этому и отличный актерский состав.

“Место встречи изменить нельзя”

Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя»
Еще один фильм Станислава Говорухина, созданный на этот раз по мотивам романа братьев Вайнеров «Эра милосердия». Неизбитый сюжет, отличный актерский состав и прекрасная постановка сделали пятисерийную картину одним из самых любимых фильмов нескольких поколений. Сюжет пересказывать, наверно, и не стоит: ленту до сих пор с удовольствием смотрят.
Комментарии
Фильмы , Станислав Говорухин , Василий Ливанов , Шерлок Холмс
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