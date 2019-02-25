Пять премьер последней зимней недели

Какие фильмы прокатчики приготовили для первых весенних выходных.

"Обещание на рассвете"

Экранизация одноименного автобиографического романа французского писателя Ромена Гари с Шарлоттой Генсбур и Пьером Нине в главных ролях.

Фильм рассказывает о непростой судьбе писателя, которому довелось пережить множество невзгод. Но мечта стать достойным и известным человеком сбылась, во многом благодаря тому, что в него всегда верила его мать. «Обещание на рассвете» — это настоящая ода материнской любви и вере в силы собственного ребенка.

"Наркокурьер"

В основе сюжета история ветерана Второй мировой войны Эрла Стоуна, о котором в 2014 году вышла статья в New York Times . Эрлу приходится браться практически за любую работу, чтобы свести концы с концами. В результате он становится шофером, который перевозит запрещенный груз, сам об этом не подозревая. Финансовое положение Стоуна становится стабильным, но за ним начинает следить агент наркоконтроля Колин Бэйтс.

"Счастливого нового дня смерти"

Сиквел картины о девушке по имени Три, которая снова и снова переживает день собственной смерти и пытается выбраться из временной петли, что у нее в итоге получается. В продолжении фильма Три предстоит узнать, по какой причине возникла временная петля, заставившая ее несколько раз переживать момент собственной гибели. Девушка попытается разобраться, почему два года назад застряла именно в том дне и вновь выбраться из бесконечного круга повторений. Теперь в борьбе с маньяком ей готовы помогать новые друзья.

"Шутки в сторону 2: Миссия в Майами"

Знакомый по первой части фильма дерзкий полицейский из пригорода Парижа приезжает в Майами, чтобы разоблачить сеть наркоторговцев. Здесь он знакомится с Рикардо, местным копом, который должен помочь ему разобраться с бандитами. Но у каждого полицейского свои методы работы, надо отметить, весьма нетривиальные.

"Кадавр"

Меган Рид, служившая в полиции, недавно вернулась из реабилитационной клиники и устроилась в местную клинику работать по ночам в морге. В первое же ее дежурство в больницу привозят труп девушки, которая была убита во время обряда экзорцизма. Вскоре Меган понимает, что с телом что-то не так и какая-то сущность начала на женщину настоящую охоту.