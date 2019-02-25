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Пять премьер последней зимней недели 

Рамблер 5 часов назад
Какие фильмы прокатчики приготовили для первых весенних выходных.

"Обещание на рассвете"

Экранизация одноименного автобиографического романа французского писателя Ромена Гари с Шарлоттой Генсбур и Пьером Нине в главных ролях.
Фильм рассказывает о непростой судьбе писателя, которому довелось пережить множество невзгод. Но мечта стать достойным и известным человеком сбылась, во многом благодаря тому, что в него всегда верила его мать. «Обещание на рассвете» — это настоящая ода материнской любви и вере в силы собственного ребенка.
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"Наркокурьер"

В основе сюжета история ветерана Второй мировой войны Эрла Стоуна, о котором в 2014 году вышла статья в New York Times. Эрлу приходится браться практически за любую работу, чтобы свести концы с концами. В результате он становится шофером, который перевозит запрещенный груз, сам об этом не подозревая. Финансовое положение Стоуна становится стабильным, но за ним начинает следить агент наркоконтроля Колин Бэйтс.
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"Счастливого нового дня смерти"

Сиквел картины о девушке по имени Три, которая снова и снова переживает день собственной смерти и пытается выбраться из временной петли, что у нее в итоге получается. В продолжении фильма Три предстоит узнать, по какой причине возникла временная петля, заставившая ее несколько раз переживать момент собственной гибели. Девушка попытается разобраться, почему два года назад застряла именно в том дне и вновь выбраться из бесконечного круга повторений. Теперь в борьбе с маньяком ей готовы помогать новые друзья.
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"Шутки в сторону 2: Миссия в Майами"

Знакомый по первой части фильма дерзкий полицейский из пригорода Парижа приезжает в Майами, чтобы разоблачить сеть наркоторговцев. Здесь он знакомится с Рикардо, местным копом, который должен помочь ему разобраться с бандитами. Но у каждого полицейского свои методы работы, надо отметить, весьма нетривиальные.
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"Кадавр"

Меган Рид, служившая в полиции, недавно вернулась из реабилитационной клиники и устроилась в местную клинику работать по ночам в морге. В первое же ее дежурство в больницу привозят труп девушки, которая была убита во время обряда экзорцизма. Вскоре Меган понимает, что с телом что-то не так и какая-то сущность начала на женщину настоящую охоту.
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Фильмы , Видео , Шарлотта Генсбур , New York Times
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