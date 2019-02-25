Самые впечатляющие автомобильные трюки в кино

В комедийном боевике 1985 года с участием Джеки Чана «Полицейская история» есть впечатляющая сцена, в которой члены банды скрываются от преследования. На машине они несутся сквозь трущобы, разрушая лачуги бедняков. Посёлок, расположенный на горе, за несколько секунд превращается в руины: машины буквально таранят дома, вызывая взрывы. Этот фантастический по сложности и координации трюк был снят с помощью каскадёров, которым пришлось потратить немало времени на подготовку и репетиции. Сам фильм стал невероятно успешным, а автотрюк, продемонстрированный на экране, лишь добавил ему популярности.

Смотрите видео и узнайте о других автомобильных трюках в кино, которые вошли в историю.