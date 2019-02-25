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Как снимали фильм «Брат» 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Брат"
25 февраля отмечает свой день рождения великий режиссер, продюсер и сценарист Алексей Балабанов. Он снял известные российские фильмы, такие как "Брат", "Брат 2", "Война", "Счастливые дни" и "Замок". Также он является обладателем премии "Ника" за режиссерскую работу в картине "Про уродов и людей" и двукратным призером кинофестиваля "Кинотавр" за картины "Брат" и "Война".
Фильм "Брат" можно назвать одним из самых полюбившихся зрителям. Он вышел в прокат 22 года назад. Картину показывали на кассетах, а не на больших экранах. Однако это не помешало стать ей довольно популярной.
90-е — не самое лучшее время для съемки кино. Но у Балабанова было огромное желание творить, поэтому средства на съемки фильма все же нашлись. Многие актеры были готовы сниматься бесплатно, либо за небольшой гонорар. Некоторым выплаты были обещаны после полугода окончания съемок.
Со сценарием дело обстояло хуже. Он не нравился руководству каналов, чиновникам и частным инвесторам. Они назвали его слишком провокационным и неоднозначным. В итоге бюджет фильма составил примерно около 100 тысяч долларов.
Экономили практически на всем. Фильм снимался в квартире Балабанова и в домах участников съемочной группы. Актеры снимались в своей повседневной одежде. Все недостающие предметы гардероба были куплены в секонд-хенде. Точно также был собран весь реквизит.
Несмотря на все это, финансовые трудности мало кого заботили. Съемочная группа была увлечена процессом создания фильма. Никто не жалел личного времени, вещей, денег и здоровья.
Кинолента была отснята и смонтирована примерно за один месяц. В мае 1997 года "Брат" был представлен на Каннском кинофестивале. Критики были недовольны картиной, чего нельзя сказать об обычных зрителях. Через 2 недели "Брат" вышел на кассетах, которые хорошо продавались.
С этого момента фильм стал популярным и остается востребованным по сей день.
Комментарии2
Фильмы , Алексей Балабанов
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