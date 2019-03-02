Вещи из фантастических фильмов, которые существуют в реальности

Создатели фантастических блокбастеров иногда поражают своим воображением. Мы смотрим эти фильмы и не замечаем, что будущее уже наступило.

Бионические протезы

В «Звездных войнах» у Люка Скайуокера бионическая рука. В реальности ее создали только в 2011 году, когда ученые провели первые испытания таких конечностей. Сейчас их делают на 3D-принтере, а люди с ограниченными возможностями могут выбрать любой дизайн для протеза.

Наземный транспорт на автопилоте

Несколько лет назад в фильмах «Я, робот» и «Пятый элемент» можно было увидеть умные машины, которые могут ездить без помощи человека. Сегодня робот может сам припарковать вашу машину или выехать из гаража, а некоторые компании уже создали общественный транспорт, которым можно управлять с помощью компьютера.

Индивидуальный рейтинг

В одном из сезонов «Черного зеркала» была серия о новом приложении, которое показывает рейтинг людей. Его придумали для того, чтобы все были дружелюбные и не совершали преступлений. Недавно в Китае появилась похожая система — сотрудники банков могут распознать должника по кредиту на расстоянии 500 метров. К 2020 году они планируют создать точно такую же систему оценки, как в «Черном зеркале».

Искусственный интеллект

В фильме «Она» и «Бегущий по лезвию 2049» искусственный интеллект часто становится надежным партнером для человека. В наши дни уже никто не удивляется системе «умный дом» или виртуальными помощниками, которые есть в каждом телефоне.