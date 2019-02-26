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В России планируют снять фильм «Брат 3» 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Брат"
Созданием картины решил заняться шоумен Стас Барецкий.
О намерении снять продолжение культового боевика 90-х Барецкий заявил в эфире НСН, отметив, что работу над фильмом будет вести его кинокомпания «2020», которую он создал специально для создания картины. Шоумен отметил, что давно предлагал сделать это Алексею Балабанову и даже предлагал режиссеру деньги на проект, но, увы, работа над третьей частью «Брата» так и не была начата. Теперь Барецкий решил создать фильм своими силаи.
Шоумен заявляет, что уже есть готовый сценарий, найден режиссер и даже выбран актер на главную роль, по словам Барецкого, «красивый и характерный, чтобы нравился девочкам». Также он планирует предложить роли в картине актерам, принимавшим участие в первых двух частях знаменитого фильма.
Известно, что в «Брате 3» пойдет речь о младшем сыне, основан фильм будет на реальных событиях, а наряду с профессиональными актерами, по словам Барецкого, в работе над фильмом будут принимать участие бывшие заключенные. Так, например, шоумен планирует отдать одну из главных ролей бойцу ММА, ранее отбывавшему наказания за хулиганство и побои, Вячеславу Дацику.
Барецкий отмечает, что планирует снимать фильм в стиле Балабанова, но о будущем картины пока не загадывает. Если разрешат показать «Брат 3» в кинотеатрах, отлично, нет — поедет с ним на фестивали.
Готовую картину планируют представить зрителям уже в 2020 году.
Комментарии17
Фильмы , Алексей Балабанов , Стас Барецкий
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